Lange Wende Neheim: Nach der Baustelle ist vor der Baustelle

Neheim. Westnetz beendet Baustelle auf der Langen Wende in Neheim; Stadtwerke Arnsberg bereiten sie vor. Vollsperrung vom 4. bis 8. Oktober geplant.

Die Stadtwerke Arnsberg GmbH beabsichtigen, ab Mittwoch, 4. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 8. Oktober, die Asphaltdecke der Straße Lange Wende zwischen „Trinkgut“ und der Einmündung Tappeweg zu erneuern.

Aus diesem Grund ist eine Vollsperrung der Lange Wende zwischen Hausnummer 111 „Trinkgut“ und „Tappeweg“ erforderlich. Die Erneuerungsmaßnahme beschränkt sich im Wesentlichen auf die Asphaltfläche der Fahrbahn im genannten Bereich.

Zu den Häusern nur noch zu Fuß über die Lange Wende

Hierbei soll die alte Asphaltschicht in einer Stärke von circa 4 Zentimeter abgefräst und erneuert werden. Die Asphaltdeckschicht des Straßenabschnittes wird ab Mittwoch, 4. Oktober, aufgenommen. Das Erreichen und Verlassen der betroffenen Grundstücke ist ab diesem Zeitpunkt nur noch fußläufig über die Gehwege möglich, teilt Stadtsprecherin Ramona Eifert mit.

Im Weiteren folgen Ausbesserungsarbeiten an Rinnensteinen, Straßenabläufen und so weiter. Ab Samstag soll dann der Einbau der neuen Asphaltdeckschicht erfolgen. Die Verkehrsflächen werden ab Montag, 9. Oktober, wieder freigegeben, so der Plan. Die Zufahrt in die Lange Wende aus Richtung Stembergstraße (Autobahn) ist dann bis zur Straße „Dicke Hecke“ in diesem Zeitraum frei. Aus Richtung „Goethestraße“ ist die Zufahrt in die Lange Wende bis zum Tappeweg frei. Die dort ansässigen Einkaufsmärkte blieben somit während der Baumaßnahme erreichbar.

Die Umleitung für den Durchgangsverkehr erfolge über die Stembergstraße und sei entsprechend ausgeschildert. Für die direkten Anlieger sei eine Zufahrt in diesem Zeitraum nicht möglich. Für die entstehenden Behinderungen durch die Baumaßnahme bitten die Stadtwerke Arnsberg um Verständnis.

Busse fahren Umleitung

Von der Vollsperrung auf der Langen Wende ist auch der StadtBus C6 betroffen. Alle Busse fahren eine Umleitung über den Engelbertplatz.

Deshalb können die Haltestellen „Robert-Koch-Straße“ und „Dicke Hecke“ in beiden Fahrtrichtungen nicht angefahren werden.

Die RLG bittet ihre Fahrgäste darum, auf die Haltestellen „Stembergstraße“ und „Am Sonnenufer“ auszuweichen. Kostenlose Fahrplanauskünfte gibt es an allen Tagen rund um die Uhr bei der „Schlauen Nummer NRW“ unter: 08006/50 40 30.

Westnetz beendet Baustelle in Neheim

Die Baustelle der Stadtwerke Arnsberg löst die aktuelle Baustelle der Westnetz GmbH sozusagen ab.

Denn die derzeitige einseitige Sperrung der Langen Wende hat mit den geplanten Baumaßnahmen der Stadtwerke Arnsberg nichts zu tun. „Wir haben im Bereich um die Lange Wende herum Strom- und Gasleitungen erneuert“, so Patrick Plate, regionaler Pressesprecher der Westnetz GmbH, „diese Baumaßnahmen werden jedoch circa zum Ende der Woche beendet sein.“

Zum zeitlichen Ablauf des Abbaus der aktuellen einseitigen Sperrung könne er zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nichts sagen. Denkbar, dass die Lange Wende für ein paar Tage frei befahrbar sein wird, bevor die komplette Sperrung greift.

