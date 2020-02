Langscheid: Jecken feiern Jubiläumsausgabe der Prunksitzung

Jubiläum beim Karnevalsverein Langscheid (KVL): Die Narren hatten jetzt zum 25. Mal zur Prunksitzung eingeladen. Viele gut gelaunte Jecken kamen in die Langscheider Schützenhalle, um gemeinsam zu tanzen und zu feiern.

Gardetänze gehören fest zum Programm bei der Langscheider Prunksitzung. Foto: Jule Bücher

Los ging es unter großem Jubel mit dem Einzug des Elferrats, der Präsidentin sowie der Juniorengarde. Daraufhin begrüßte Präsidentin Helga Wortmann die Gäste, Ehrenmitglieder, Bürgermeister Ralph Brodel, andere Karnevalsvereine aus Sundern und die Akteure. Auch für sie Jubelstimmung: Schon zum zehnten Mal führte sie als Präsidentin durch das Programm, wie es seit Jahren von Langscheidern für Langscheider präsentiert wird.

Auch in diesem Jahr bewiesen wieder knapp 80 Akteure ihr Können auf der Bühne mit Tänzen, Reden, Sketchen und vielem mehr, wofür sie Wochen bis Monate geprobt hatten. „Besonders freut uns, dass zu unserem Jubiläum nochmal ehemalige Akteure auftreten, welche eigentlich schon seit mehreren Jahren nicht mehr aktiv dabei gewesen sind“, so Philipp Danne, stellvertretend für den KVL.

Ehemaliger Präsident blickt zurück

Die Jugendarbeit stehe in den letzten Jahren besonders im Vordergrund, so dass auch in diesem Jahr wieder viele Kinder und Jugendliche mit viel Spaß mitwirken würden, so Danne weiter.

So wurde dem Publikum als erster Aufritt auch eine Show der Juniorengarde geliefert. Im Anschluss hielt der ehemalige Präsident und KVL-Initiator Bernhard Lübke eine Rede, in der er die Geschichte des KVL Revue passieren ließ. Daraufhin zeigte Insa Coerschulte als Solomariechen ihr tänzerisches Können, bevor die Sketch- sowie die Schunkelparade die karnevalsbegeisterten Jecken zum Lachen brachten.

Der Elferrat freut sich über das stimmungsvolle Bühnenprogramm. Foto: Jule Bücher

Die Gruppen „Flash Lights“, „Star Girls“, „Dorfgespräch“ und „Al Bano & Romina“ begeisterten mit ihren Auftritten das Publikum. Für einen großen Lacher sorgte die „Sketchparade II“, in der Bürgermeister Ralph Brodel einen Gastauftritt hatte. Unter großem Beifall rissen noch die restlichen Gruppen „Six Pack“, „Schunkelparade“, „Männerballet“, „Präsidenten Happy Maker“ sowie das „Langscheider Durcheinander“ das Publikum mit, bevor das große Finale startete.

Unterstützung erhielt der KVL dabei von den Vereinen aus Sundern, Stemel und Hövel. „Karneval ist eine Lebenseinstellung, bei der man mit vollem Einsatz dabei ist. Das Verhältnis unter allen Akteuren ist sehr persönlich und man unterstützt sich in jeder Hinsicht“, so Philipp Danne.

Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde noch bei guter Musik bis spät in die Nacht gefeiert und getanzt.