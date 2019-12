Ruhrverband Langscheid: Ruhrverband zieht in neues Gebäude ein

Langscheid. Jetzt stehen eine neue Fahrzeughalle und anspruchsvolle Sozialräume zur Verfügung. Der Ruhrverband hofft auf eine Optimierung der Arbeitsabläufe.

Der Ruhrverband hat die im vergangenen Herbst begonnenen Erweiterungsarbeiten auf dem Betriebshof an der Sorpestraße in Sundern-Langscheid abgeschlossen. Das neue Verwaltungsgebäude mit Fahrzeughalle ist nun bezogen.

Der zweite Standort mit dem alten Betriebsgebäude an der Langscheider Straße wird dagegen aufgegeben. Das Haus ist mittlerweile mehr als 80 Jahre alt, entsprach schon seit längerem nicht mehr den betrieblichen Erfordernissen und hätte dringend instandgesetzt werden müssen.

Das alte Gebäude wurde abgebrochen

Stattdessen wurde auf dem Gelände des bisherigen Betriebshofs ein neues zweigeschossiges Verwaltungsgebäude mit rund 157 Quadratmetern Nutzfläche und einer integrierten, 330 Quadratmetergroßen Fahrzeughalle für den Fahrzeugbestand des Talsperrenbetriebs errichtet.

Das bisherige eingeschossige Gebäude an diesem Standort wurde zuvor abgebrochen, weil Statik und Konstruktion keine Aufstockung um ein weiteres Stockwerk zuließen.

Neue Sozialräume für die an der Sorpetalsperre Beschäftigten des Ruhrverbandes

Im neuen Verwaltungsgebäude haben neben Büros auch die Sozialräume für die an der Sorpetalsperre tätigen Beschäftigten des Ruhrverbands Platz gefunden.

Es wurde in Massivbauweise mit Mauerwerk und Stahlbetondecke errichtet. Die Fahrzeughalle wurde mit Stahlbeton-Fertigteil-Stützen und Brettschichtholzbindern konstruiert, die Wandverkleidung erfolgte mit Sandwich-Paneelen. Die Zufahrt erfolgt über drei Sektionaltore.

Gelände verkehrssicher gestaltet

Im Zusammenhang mit den umfassenden Bauarbeiten wurde auch die Zufahrt zum Gelände verkehrssicher neu gestaltet.

Der Ruhrverband erhofft sich von der rund 500.000 Euro teuren Baumaßnahme eine Optimierung der Betriebs- und Arbeitsabläufe, da diese nun zentral an einem Standort stattfinden. Was mit dem Gelände an der Langscheider Straße geschehen soll, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest.