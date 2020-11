Laurentianum Arnsberg: Schweigeminute für ermordeten Lehrer

Schon mehr als zwei Wochen her ist der Mord eines mutmaßlichen Islamisten an dem französischen Lehrer Samuel Paty, der im Unterricht zum Thema „Meinungsfreiheit“ Karikaturen des Propheten Mohamed gezeigt hatte.

Montag kam das Thema bewusst und gewollt in den Schulen des Landes an: In Arnsberg beteiligte sich unter anderen das Gymnasium Laurentianum beziehungsweise dessen Schulgemeinschaft an einer Schweigeminute. Damit wurde an den ermordeten Lehrer gedacht, der von einem 18-Jährigen in der Nähe von Paris enthauptet worden war.

NRW-Schulministerin Ivonne Gebauer rief in einer Mail an die Schulen des Landes zur Teilnahme an einer Schweigeminute auf. Der Anregung folgte auch Schulleiterin Beate Nordmann mit ihrem Kollegium. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich zudem vor der Aktion um 11.15 Uhr im Unterricht mit dem Thema.

Beate Nordmann: „Die Kinder waren gut informiert und diskutierten sehr rege“

„Wir haben die Doppelstunde vor der großen Pause genutzt“, beschreibt Schulleiterin Nordmann den Umgang mit der Empfehlung des Ministeriums. In der Klasse 6b wurde das Thema vor allem mit Blick auf religiöse Themen besprochen. Was ist, wenn Jesus in einer Karikatur dargestellt würde? Und dass es die gleichen Rechte für alle für einen persönlichen Kommentar geben müsse.

„Die Kinder waren gut informiert und diskutierten sehr rege“, beschreibt die Schulleiterin die Situation in der Klasse.

Mit Texten und Bildern hatte man sich des Themas genähert, und sehr aktiv beteiligten sich auch die muslimischen Kinder der Klasse. „Der Koran verbietet es, Menschen zu töten“, sei eine der wichtigen Aussagen zum Thema gewesen. Und dass es nicht verboten sei, sich ein eigenes Bild zu machen.

„Die Kinder leben mit ihren Handys in einer Blase“

Teilnehmer an der Aktion „Das Laurentianum schweigt“. Foto: Frank Albrecht

Respekt gegenüber Andersdenkenden und die möglichen Verletzungen beim „Sich-Lustig-Machen“ wurden in den Schulstunden angesprochen und lebhaft diskutiert. Meinungsbildung, so Schulleiterin Nordmann, funktioniere hier aber natürlich nicht mit der Festlegung, was richtig und falsch sei.

Die mediale Welt stelle auch die Schule vor neue Herausforderungen. „Die Kinder leben mit ihren Handys in einer Blase“, stellt Nordmann fest.

Auftrag der Schule sei deshalb vor allem, „echte“ Nachrichten zu erklären und die Wege dorthin aufzuzeigen. Und mit der Schweigeminute ein Zeichen zu setzen sei genau das, was Schule ausmache. „Das muss eigentlich noch häufiger passieren“, sagt Beate Nordmann.

Schule als wichtiger Hort der Demokratie

Denn Meinungsbildung sei ein wichtiger Stoff, den es zu vermitteln gelte. Schule könne dafür einen geschützten Bereich bieten und sei der Raum für Demokratie. Angst vor Meinungsäußerung in Deutschland habe sie nicht, aber das aktuelle Thema zeige ihr doch, wie wichtig Schule für die Integration ist.

Die Schweigeminute am Montag war auch für Natalie Bender aus Oeventrop ein wichtiges Zeichen. „Das zeigt doch, dass in der Schule auch was dazu passiert“, so die 14-Jährige aus der 9c. Immer wieder sei sie auch persönlich mit anderen Meinungen zu Themen konfrontiert worden, aber das gehöre ja zum Leben dazu.

Das ist krass“, so die Schülerin, „ich kann nicht verstehen, dass ein Mensch aufgrund von Meinungsverschiedenheiten getötet wird“, merkt Natalie nachdenklich an. Sie sei auf jeden Fall für Meinungsfreiheit.

Auch Meinungen akzeptieren, hinter denen man nicht steht

Für Schulleiterin Beate Nordmann ist die Beteiligung am stillen Protest ein wichtiger Bestandteil der Schulphilosophie. Als zertifizierte „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ sei die Beschäftigung mit diesem und anderen kritischen Themen passend und notwendig. Wichtig sei ihr, Menschen verschiedener Nationen zusammenzubringen und die Werte von Freundschaft und Gemeinsamkeit zu leben.

Dazu gehöre, auch die Meinungen zu akzeptieren, hinter denen man nicht selber stehe.