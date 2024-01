Leader-Initiative hilft, Region aufzuwerten

Sundern Neue Maßnahmen und Ideen sollen unterstützt und möglichst schnell umgesetzt werden. Auch kulturelle Veranstaltungen im Blickpunkt.

Bereits in der Vergangenheit konnten mithilfe der Initiative „Leader“ zahlreiche Projekte in der Region gefördert werden. Bei „Leader“ handelt es sich um ein Programm der Europäischen Union zur ländlichen Entwicklung. Auch 2024 haben Leader-Regionen in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, über den GAK-Sonderrahmenplan zusätzliche Fördergelder für sogenannte „Kleinprojekte“ zur Verfügung zu stellen. Die neue Fördermöglichkeit betrifft Maßnahmen, die einen Gesamtwert von 20.000 Euro nicht überschreiten.

Die „LAG LEADERsein! e.V.“ startet ab sofort ihren Projektaufruf für die Beantragung der Mittel für 2024. Über diese attraktive Fördermöglichkeit haben Träger von Kleinprojekten die Möglichkeit, eine Förderung von voraussichtlich bis zu 80 Prozent für ihre Maßnahme zu erhalten. Alle privaten Organisationen wie Vereine oder Unternehmen und öffentliche Institutionen als auch Privatpersonen können einen Projektantrag stellen.

Thematische Schwerpunkte

Bevorzugt werden dabei investive Maßnahmen und Anschaffungen, die innerhalb des laufenden Jahres umgesetzt werden können und der nachhaltigen Entwicklung der Bürgerregion am Sorpesee dienen. Dazu gehören auch Projekte, die den Digitalisierungsprozess sowie den Klima- und Naturschutz vorantreiben. Auch kulturelle Veranstaltungen und die Erstellung von Konzepten können gefördert werden. Wichtig ist es, dass die Vorhaben inhaltlich in die Ziele der regionalen Entwicklungsstrategie passen. Dazu gehört die Beachtung der vier Handlungsfelder: JUNGsein, KLIMAKLUGsein, ZUSAMMENsein und BEWEGTsein.

In den vergangenen vier Jahren wurden bereits 79 Kleinprojekte in der „Bürgerregion am Sorpesee“ erfolgreich realisiert. Dazu gehörten zum Beispiel die Gestaltung eines Kindermusicals, neue Treffpunkte für Jung und Alt, eine Dorfapp zur Verbesserung der Kommunikation und Informationsbereitstellung oder auch Trekkingplattformen zum Übernachten in der Natur.

Ein Kleinprojekt darf die Gesamtsumme von 20.000 Euro (brutto) nicht überschreiten. Der Fördersatz beträgt voraussichtlich bis zu 80 Prozent, der verbleibende Eigenanteil liegt bei dem Projektträger. Es gilt das Erstattungsprinzip. Wer eine Projektidee hat, kann diese mit dem dazugehörigen Kostenplan bis zum 31. März 2024 beim Regionalmanagement einreichen. Nähere Informationen zu dem Förderprogramm sowie alle wichtigen Informationen finden Sie unter www.leader-sein.de/aktuell.

