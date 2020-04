„Leere Stühle“-Aktion der Arnsberger Gastronomen

Arnsberg. Arnsberger Gastronomen fürchten um ihre Existenz. Sie beteiligen sich heute an der Aktion „Leere Stühle“ und verweisen auf ihre Corona-Notlage.

Auch die Arnsberger Gastronomen nehmen heute an der Aktion „Leere Stühle”, zu der der Dehoga-Verband aufgerufen hat teil. So werden heute ab 14 Uhr viele Betriebe ihre Stühle nach draußen stellen und mit bunten Botschaften auf die schwierige Lage in der Corona-Zeit aufmerksam machen.

Wosberg fordert Rettungspaket

Der DEHOGA Westfalen e.V. als größter Arbeitgeberverband für das Gastgewerbe in Westfalen kritisiert die richtige Reihenfolge der vom Koalitionsausschuss getroffenen Entscheidungen und befürchtet weiterhin Tausende von Pleiten im Gastgewerbe: „Als Erstes müssen unsere Betriebe die Zeit bis zur Lockerung der Maßnahmen überstehen. Dafür brauchen sie jetzt Liquidität. Wenn wir wieder geöffnet haben dürfen und der Betrieb langsam anläuft, brauchen wir immer noch Liquidität. Und dann hilft langsam aber sicher auch der reduzierte Mehrwertsteuersatz. Wer aber großflächig Pleiten in Gastronomie und Hotellerie bis dahin verhindern möchte, der muss jetzt mit einem Rettungspaket gegensteuern“, beschreibt Hans-Dietmar Wosberg, Betreiber der „Kochschmiede Arnsberg“ und gleichzeitig Präsident des westfälischen DEHOGA-Verbandes die Forderung der Branche.

Die Große Koalition hatte sich am Mittwoch auf einen reduzierten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent auf Speisen vom 1.7.2020 – 30.6.2021 geeinigt, dazu eine gestaffelte Erhöhung des Kurzarbeitergeldes von 60 auf 80 Prozent. Ein eigenes Rettungspaket für das Gastgewerbe wurde nicht vereinbart.

Dietmar Wosberg ist Präsident der DEHOGA Westfalen. Foto: Wolfgang Becker

Umsätze brechen weg

„Die Lockerungen werden auf unabsehbare Zeit erhöhte Hygiene-Maßnahmen und Mindestabstände bedeuten. Wenn zwischen den Gästen aber zwei Meter Platz sein müssen, Tische nur mit zwei Personen besetzt werden dürfen, kann das in der Praxis bis zu einer Halbierung der Plätze und mehr führen. Zusammen mit verändertem Gästeverhalten und Konsumzurückhaltung wegen Kurzarbeit und erhöhter Arbeitslosigkeit werden die Umsätze perspektivisch sehr niedrigbleiben. Und das wahrscheinlich bis ins nächste Jahr“, vermutet Wosberg. Der langjährige Gastronom, befürchtet, dass auch nach Lockerung der Maßnahmen das Geschäft sehr verhalten starten wird und sich die Reduzierung der Umsatzsteuer daher nur in geringem Maße auf das Betriebsergebnis auswirken wird.

Perspektive ist nötig

„Wir brauchen eine Perspektive! Sowohl was die Öffnung der Gastronomie wie auch was die Öffnung unserer Hotels für Touristen angeht“, so Wosberg. Restaurants, Cafés und Gaststätten waren am 23.März bundesweit geschlossen worden, Hotelübernachtungen seit diesem Zeitpunkt ausschließlich für „nicht touristische Zwecke“ erlaubt. Bereits im Vorfeld hatte es wochenlang restriktive Hygienemaßnahmen im Gastgewerbe gegeben, um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. „Wir waren die ersten, die schon vor dem Lockdown mit radikalen Beschneidungen unseres Tagesgeschäfts klarkommen mussten. Aber: Wir haben die Notwendigkeit radikaler Maßnahmen für den Gesundheitsschutz erkannt und Tische gerückt, um Abstandsflächen zu schaffen, sinnlose Regelungen zu Öffnungszeiten eingehalten und die Kontaktdaten unserer Gäste auf Listen registriert. Wir haben bewiesen: Wir schaffen das und sind bereit, für unsere Passion, Gastgeber zu sein mit Einschränkungen zu leben. Und das würden wir wieder tun!“, so Wosberg.