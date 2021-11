Lehrschwimmbecken: CDU setzt auf dezentrale Standorte

Voßwinkel/Herdringen. Die Lehrschwimmbecken in Herdringen und Voßwinkel sollen erhalten werden.

Der Stadtverband der CDU Arnsberg hat sich in einer gemeinsamen Sitzung mit den Ortsverbänden Herdringen und Vosswinkel für den Erhalt der Lehrschwimmbecken in den beiden Ortsteilen ausgesprochen. Marcel Kaiser, Vorsitzender der CDU Arnsberg:

„Wir lehnen den eingebrachten Vorschlag von Bürgermeister Bittner, die Lehrschwimmbecken in Herdringen und Vosswinkel zu schließen und dafür am Berliner Platz neuzubauen, ab. Wir wollen uns auch in Zukunft für attraktive Dörfer in unserer Stadt einsetzen und dezentrale Angebote stärken. Deshalb sprechen wir uns für den Erhalt der Lehrschwimmbecken in Herdringen und Vosswinkel aus.“

Peter Blume: „Weiteres 25-Meter-Schwimmbecken im östlichen Stadtgebiet sinnvoll“

Darüber hinaus zeigt sich die CDU offen für ein weiteres 25-Meter-Schwimmbecken im Stadtgebiet. Peter Blume, Vorsitzender des Ausschusses Schule, Kultur und Sport:

„Wir sollten die Möglichkeit prüfen, ein weiteres 25-Meter-Sportschwimmbecken in der Stadt Arnsberg zu errichten. Der Standort sollte aber nicht, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, in unmittelbarer Nähe zum Nass liegen, sondern eher im östlichen Stadtgebiet. Allerdings geht dies nur mit einer soliden Finanzierung und zusätzlichen Fördermitteln von Bund und Land. Dies gilt es zu prüfen“.

Die CDU kündigt an, dass es in den nächsten Tagen Gespräche in der „Arnsberg Koalition“ aus Bündnis 90/Die Grünen und der CDU geben wird, um einen gemeinsamen Änderungsantrag in den Rat der Stadt Arnsberg einzubringen.

Jochem Hunecke: „Wir werden alles daransetzen, Steuererhöhungen zu vermeiden“

Daneben kündigt die CDU an, mögliche Steuererhöhung auf den Prüfstand zu stellen. Jochem Hunecke, Fraktionsvorsitzender der CDU: „Den von Bürgermeister Bittner hergestellten Zusammenhang zwischen dem Erhalt der Lehrschwimmbecken und Steuererhöhungen können wir nicht nachvollziehen. Wir werden alles daransetzen, Steuererhöhungen zu vermeiden. Dazu bedarf es einer Kraftanstrengung und einem klaren Sparwillen der Verwaltung. Hierzu werden wir Vorschläge im Zuge der Haushaltsberatungen einbringen.“

