Seit März 2020 ist das Lehrschwimmbecken (LSB) Herdringen geschlossen. Das Foto entstand am 5. Juli 2020.

Bäderstruktur Lehrschwimmbecken: SPD will dezentrale Struktur erhalten

Für den Erhalt der Lehrschwimmbecken in Voßwinkel, Herdringen und Alt-Arnsberg setzen sich die drei örtlichen SPD-Ortsvereine ein.

Arnsberg. In einer gemeinsamen Presseerklärung machen sich die SPD-Ortsvereine Voßwinkel, Herdringen und Arnsberg dafür stark, die dezentrale Struktur des Angebots an Lehrschwimmbecken zu erhalten. Denn ein weiterer Abbau würde nicht nur zu noch höheren Anfahrtszeiten, sondern auch zu einerweiteren Verknappung der schon jetzt zu geringen Kapazität führen, was auch aus dem Masterplan Sport hervorgehe.

Um sämtliche Bedarfe, Belange und Anforderungen der verschiedenen Akteure in diesem Bereich zu erfassen sowie die Expertise der Akteure zu bündeln, sollte die Verwaltung die Politik, die Vereine, die Schulen und die Kitas an einen Tisch holen und über dieses Thema zielgerichtet diskutieren.

SPD: Genaue Bedarfe sind zu ermitteln

„Denn bei der Neuplanung des Herdringer Standortes sowie der Sanierung der Standorte Voßwinkel und Alt-Arnsberg sind die Bedarfe der Schulen an Schwimmunterrichtsstunden sowie der Kitas zur Wassergewöhnung der Kinder als auch der Vereins- und Reha-Sport zu berücksichtigen“, betonen die drei SPD-Ortsvereine.

Weiter sei insbesondere in Herdringen aufgrund des Neubaus, aber auch bei der Sanierung der beiden anderen Standorte seitens der Verwaltung zu prüfen, ob durch die Verwendung von klimafreundlichen Baustoffen wie Holzständerbauweise und klimafreundlicher Technik wie Photovoltaik und Stromspeicher ein Beitrag zum Klimaschutz auf städtischer Ebene in Arnsberg möglich sei. Hierbei sei ein Vergleich zwischen herkömmlicher Bauweise und Technik mit den verschiedenen neuen klimafreundlichen Baustoffen und der entsprechenden Technik im Hinblick auf Kosten und zu erwartende Folgekosten vorzunehmen, um auch die kommunalen Finanzen hierbei mit im Blick zu haben. „Um die drei Vorhaben besser finanzierbar zu machen, sind entsprechende Fördermittel seitens der Verwaltung zu akquirieren“, so die SPD.

Ein Neubau und zwei Sanierungen sind erforderlich

Zur Situation der drei Lehrschwimmbecken schreiben die drei SPD-Ortsvereine: Das Lehrschwimmbecken in Herdringen genießt die höchste Priorität. Es ist baufällig und laut Gutachten in absehbarer Zeit nicht mehr nutzbar. Eine Sanierung kommt ebenfalls nicht in Frage. Demnach ist ein zeitnaher Neubauunumgänglich. Für den Neubau ist ein geeigneter, dezentraler aber verkehrlich gutangebundener Standort zu finden.“

Die Situation an den beiden weiteren Standorten in Voßwinkel und Alt-Arnsberg sei nur unwesentlich besser. Hier besteht aufgrund des Gutachtenergebnisses zumindest die Möglichkeit einer Sanierung im Bestand, welche zeitnah in Angriff zu nehmen sei.