Lesbos: Stadt Arnsberg bietet Hilfe für Flüchtlinge an

Bürgermeister Ralf Paul Bittner hat am Mittwoch, 9. September, in einem Schreiben an die NRW-Staatskanzelei und das Bundesinnenministerium das zusätzliche Hilfsangebot für Flüchtlinge erneuert. Anlass ist die Brandkatastrophe im Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos