einsU-Podiumsdiskussion Leser stellen Fragen an Bürgermeister-Anwärter

Sundern. Unternehmerinitiative „einsU“ bietet eine Online-Podiumsdiskussion mit den Sunderner Bürgermeisterkandidaten. Unsere Leser können Fragen stellen.

Sundern wählt den Bürgermeister. Nicht wenige Bürgerinnen und Bürger der Stadt sehen bei der Kommunalwahl am 13. September wegweisende Entscheidungen für die Zukunft auf die Kommune zwischen Röhr und Sorpe zukommen. Für eine Online übertragene Podiumsdiskussion der Sunderner Unternehmer-Initiative „eins U“ am kommenden Dienstag, 1. September, ab 19 Uhr sammelt unsere Zeitung nun Leserfragen an die vier Bürgermeister-Kandidaten.

In Schützenhalle nicht verantwortbar

Ursprünglich hatte auch unsere Zeitung geplant, eine große Podiumsdiskussion vor großem Publikum in der Schützenhalle in Sundern auszutragen. Aufgrund der sich anspannenden Corona-Infektionslage nach dem Ende der Sommerferien hat die Redaktion aber auf die Ausrichtung der Diskussion verzichtet. In der Schützenhalle hätten nur rund 70 Leute Platz gefunden. Vor fünf Jahren, als unsere Zeitung den jetzigen Amtsinhaber Ralph Brodel und Kerstin Pliquet (CDU) zur Diskussion baten, war die Halle aus den Nähten geplatzt. Im Vorfeld hatte es heftige Diskussion um das Zutrittskartenvergabeverfahren gegeben.

Ihre Fragen an die Bürgermeister-Kandidaten? Welche Frage an die Sunderner Bürgermeister-Kandidaten brennt Ihnen auf der Seele? Schicken Sie uns Ihre Fragen. Unsere Zeitung wird diese dann in der „eins U“-Podiumsdiskussion am 1. September um 19 Uhr einbringen. Sollten gestellte Fragen unbeantwortet bleiben, werden wir die Bürgermeister-Kandidaten im Nachhinein bitten, dazu kurz Stellung zu beziehen. Ihre Fragen schicken Sie bitte ab sofort per Mail an die Adresse sundern@westfalenpost.de.

Eigener Kanal

Jetzt kann jeder zuschauen. Die Unternehmer-Initiative „eins U“ sah sich in der Pflicht alternativ ein Podiumsdiskussionsformat anzubieten, das allen Sunderner Bürgern zugänglich gemacht werden soll. Die Diskussion wird aus einem Podcast-Studio in Sundern heraus über einen eigenen Kanal übertragen. Serhat Sarikaya, Ralph Brodel, Georg Te Pass und Klaus Rainer Willeke werden im Studio vor sein, von sechs Kameras beobachtet und stellen sich einer vom auswärtigen Journalisten Thomas Rosteck moderierten Diskussion.

Leser/-innen können Fragen einbringen

In Fragerunden kommen auch Leserinnen und Leser unserer Zeitung sowie Nutzer des Diskussionschats zu Wort. Interaktiv können Fragen zu verschiedensten Sunderner Themenfeldern von Außen in die Diskussion eingebracht werden. Unsere Zeitung wird diese nach Sichtung des Eingangs und des Chats in die Gesprächsrunde einbringen.

„Wir halten das direkte Aufeinandertreffen der vier Kandidaten in einer Diskussion für wichtig, um eine breite Informationsbasis für die Wählerinnen und Wählern zu schaffen. Sie sollen Gelegenheit haben, die Kandidaten und ihre Standpunkte live und in direkter Interaktion miteinander kennenzulernen. Kurzfristig haben wir also entschieden, eine solche Plattform für die Veranstaltung auf digitalem Wege anzubieten“ erklärt Oliver Brenscheidt, stellvertretend für den einsU-Arbeitskreis „Politik und Verwaltung“.

Auch im Nachgang sichtbar

Übertragen wird die Podiumsdiskussion als Live-Stream unter der Adresse www.sundernwaehlt2020.eins-u.de. Sie beginnt um 19 Uhr und endet um 20.30 Uhr. Das Video ist auch im Nachgang verfügbar und kann außerhalb der „Live-Sendezeit“ über die genannte Adresse abgerufen werden. „Wir freuen uns sehr, dass das Format mit der Beteiligung vieler Akteure so kurzfristig auf die Beine gestellt werden kann“, so Friedrich Klute von der Initative, „mit der Wahlstimme kann jeder einzelne die Zukunft unserer Stadt mitgestalten, deswegen unsere Bitte an alle Bürgerinnen und Bürger: Nutzen Sie die Informations-Möglichkeiten und setzen Sie am Wahltag ihr Kreuz“.

Unsere Zeitung wird auf Ihrer Internetseite wp.de/sundern ebenfalls den Livestream anbieten und zeitgleich einen redaktionellen Live-Ticker zur Diskussion erstellen. Fragen können vorab an sundern@westfalenpost.de geschickt werden (bitte Namen und Wohnort nennen).