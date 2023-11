Sawsan Chebli mit ihrem Buch «Laut», aus dem sie in Arnsberg vorlas

Besuch Lesung: Hass im Netz – und was wir dagegen tun können

Arnsberg Ex-Staatssekretärin Sawsan Chebli stellte ihr Buch vor. Im Gespräch mit Gästen kam heraus, dass sich viele Arnsberger bedroht fühlen.

Sawsan Chebli wuchs als Flüchtlingskind auf. Trotz Armut gelang ihr mit Fleiß und Beharrlichkeit eine Karriere als politische Beamtin unter anderem im Außenministerium und später im Land Berlin als Beauftragte beim Bund und Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales in der Berliner Senatskanzlei. Jetzt war sie auf Einladung der SPD Arnsberg zu Gast im Integrationsrestaurant Zur Börse in Arnsberg, um aus ihrem Buch „Laut“ vorzulesen und mit den Teilnehmern zu diskutieren. Das berichtet Jens Hahnwald von der SPD Arnsberg.

Kommunalpolitiker als Ofer von Hetze

Chebli ist sehr aktiv in den sozialen Medien insbesondere bei X (früher Twitter) unterwegs. Dort hat sie zahlreiche Follower, aber einige Tweet lösten auch extreme Shitstorms von Kritikern aus. Als Frau, Muslimin, Migrantin und soziale Aufsteigerin bietet sie eine Reihe von Anknüpfungspunkten, die als Anlass zu Hass in den sozialen Medien genutzt werden. Neben konkreten Menschen („Hater“) gibt es Kampagnen die den Hass durch automatisierte Fake Accounts (Bot‘s) verstärken und anfeuern. Das geht so weit, das Chebli auch im realen Leben bedroht wird und bei Veranstaltungen Personenschutz braucht.

Im Anschluss moderierte die Europaabgeordnete Birgit Sippel eine lebhafte Diskussion. Dabei wurde unter anderem deutlich, dass eine der Ursachen für Hass im Netz die Algorithmen der sozialen Medien selbst sind. Kontroversen erzeugen mehr Aufmerksamkeit und generieren damit mehr Werbeeinnahmen. Damit befeuern die Netzwerke bewusst solche Shitstorms. Politik muss hier, wie etwa mit dem europäischen Digital Service Act (DSA) klare Regeln für Plattformen schaffen und durchsetzen. Erst recht vor dem Hintergrund strategisch eingesetzter Bots etwa aus Russland. Verschiedene Teilnehmende aus dem Publikum, darunter aktive Kommunalpolitiker, schilderten, dass sie selbst in den sozialen Medien bereits in den Focus von üblen Angriffen geraten sind. Man sollte keine Hemmungen haben solche Leute zu sperren, sie melden oder auch Anzeige erstatten. Dies ist auch wichtig für die Kriminalstatistik, damit das Ausmaß dieser Bedrohungen deutlich wird.

Extremen nicht das Feld überlassen

Der letzte Appell lautete: Ganz wichtig ist, dass sich Nutzer, die fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, nicht aus den sozialen Medien zurückziehen und das Feld den Extremen überlassen.

