„Let‘s dance“: Wie der TV Neheim die „Große Wiese“ rockt

Neheim „Let‘s Dance“ heißt es am ersten Advents-Wochenende in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten: Der TV Neheim lässt es zwei Tage krachen.

Die seit mehr als drei Jahrzehnten erfolgreiche Tanz-Veranstaltung Let‘s Dance des TV Neheim findet dieses Jahr wieder statt: am ersten Advents-Wochenende, Samstag, 2. Dezember, beginnt das Programm um 18.30 Uhr - am Sonntag, 3. Dezember, bereits um 16 Uhr.

Bereits zum 34. Mal veranstaltet der TV Neheim in der Sporthalle Große Wiese Let‘s Dance. Insgesamt mehr als 350 Tänzerinnen und Tänzer brennen darauf gemeinsam mit ihren Übungsleiterinnen, nach monatelangem Training ihr Können endlich wieder einem breiten Publikum präsentieren zu können. „Unsere 13 verschiedenen Tanzgruppen zeigen dieses Jahr wieder ein buntes Spektrum unterschiedlichster Tänze. Angefangen bei Kindertanz, Jazzdance, Hip Hop oder auch Showdance“, berichtet Silvia Forth, Abteilungsleiterin der Tanzsportabteilung des TV Neheim, stolz. „Wir sind natürlich alle sehr aufgeregt, aber vor allem für die aller Kleinsten ist es super spannend auf so einer großen Bühne tanzen zu dürfen.“

Herzlich lädt die Tanzsportabteilung alle Familien, Freunde und Bekannte zu Let´s Dance ein und freut sich sehr auf ein großes Publikum.

Weitere Informationen finden Sie auch unter: www.tv-neheim.de

ALLGEMEINE INFO:

Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt. Der Eintrittspreis für Kinder und Jugendliche beträgt 5 Euro und für Erwachsene 10 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf ab dem in der Geschäftsstelle des TV Neheim, Binnerfeld 51, dienstags und mittwochs in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 17 bis 19 Uhr - (02932/28458) und an der Abendkasse.

