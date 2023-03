Beide Schwerverletzten kamen mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser. Dort erlag der 56-Jährige seinen Verletzungen.

Unfall Lieferwagen prallt in Arnsberg gegen Baum: Beifahrer stirbt

Arnsberg. Ein Lieferwagen ist in Neheim von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde schwer, der Beifahrer tödlich verletzt.

Bei einem schweren Unfall in Neheim ist in der Nacht zum Samstag ein 56 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Ein 29-Jähriger kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, war der 29-Jährige mit seinem Lieferwagen auf der Straße „Zu den drei Bänken“ in Fahrtrichtung Rodelhaus unterwegs. In Höhe der Einmündung „Im Stadtwald“ kam er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Männer schwer verletzt. Beide kamen in Krankenhäuser. Dort erlag der 56-Jährige nach Polizeiangaben seinen schweren Verletzungen.

Polizei: Hinweise auf Alkoholkonsum

Laut Polizei gibt es bei dem 29-jährigen Fahrer „Hinweise auf Alkoholkonsum“. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei den beiden Männern handelt es sich um Gäste aus Baden-Württemberg.

Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Polizei ermittelt die Ursache. (red)

