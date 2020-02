Light and Building verschoben: Trilux startet Xperience-Tour

Arnsberg. Die Leuchten-Messe „Light and Building 2020“ wird verschoben – Trilux aus Arnsberg reagiert und startet eine „Xperience Tour“.

Die Messe Frankfurt hat aus Sicherheitsgründen die Light and Building 2020 zum geplanten Termin im März abgesagt und auf voraussichtlich Mitte bis Ende September 2020 verschoben (wie berichtet). Hintergrund ist, eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern und die Gesundheit von Ausstellern und Besuchern nicht zu gefährden. Trilux hat für diese Entscheidung vollstes Verständnis.

Kunden können Trilux-Highlights dennoch zeit- und hautnah erleben. Der Lichtspezialist geht ab März auf große Europa-Tournee und macht individuelles Licht erlebbar. Termine und Anmeldung folgen in Kürze unter www.trilux.com/unternehmen/veranstaltungen/xperience-tour-2020

Für die internationale Lichtbranche ist die die Light and Building eine der wichtigsten Messen überhaupt. Entsprechend hoch sind Aufwand und Erwartungen auch bei Trilux. „Dass die Messe zwei Wochen vor Beginn abgesagt wird, ist aus unternehmerischer Sicht sehr bedauerlich, aber aus gesundheitspolitischer Sicht notwendig, um das Risiko einer Verbreitung zu verringern – und damit absolut richtig“, erklärt Joachim Geiger, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing des Arnsberger Unternehmens. „Kundennähe ist für uns essenziell. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, unsere innovativen Produkte und Services direkt zu den Kunden zu bringen.“

Große Europa-Tournee

Das Unternehmen geht von März bis Oktober 2020 auf große Europa-Tournee. Die „Xperience Tour“ wird insgesamt 20 Stationen umfassen. Von Berlin bis Wien, von Brüssel bis London: Nach Stopps in der Schweiz, Österreich und Belgien stehen auch Italien, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Tschechien auf dem Programm.

„Und in unseren interaktiven Showrooms in Köln, Arnsberg und Amersfoort können Kunden unsere Vision vom Licht der Zukunft das ganze Jahr erleben. Mit der Xperience Tour bringen wir individuelle Lichtlösungen, innovative Services von Monitoring bis Pay per Use und Qualität ‘Made by Trilux’ direkt zu Ihnen vor die Tür“, so Geiger.