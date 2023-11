Oeventrop „Ich habe das Leben immer genossen“, sagt das Geburtstagskind, das sich schon auf die große Feier am Sonntag ab 11 Uhr in der Schützenhalle freut

Am Sonntag, 19. November, hat Lilli Grönegreß besonderen Grund zur Freude: Die rüstige Seniorin aus Oeventrop wird stolze 100 Jahre alt.

Lilli Grönegreß wurde am 19. November 1923 in Meschede geboren. Die gelernte Wochenpflegerin arbeitete einige Jahre in diesem Beruf, bis sie als Schwangerschaftsvertretung für eine Freundin bei A&O Susewind einspringen musste. Hier blieb sie dann über 27 Jahre lang und betreute die Käse- und Wursttheke. 1946 heiratete Lilli Grönegreß und wohnte zusammen mit Ehemann Helmut zuerst bei den Schwiegereltern in der Nähe des Oeventroper Bahnhofs, später bauten die beiden dann das Haus am Birkenweg, wo die Jubilarin heute noch lebt.

Ihre große Leidenschaft war der Karneval, über ein halbes Jahrhundert stand Lilli Grönegreß auf der Bühne des Oeventroper kfd-Frauenkarnevals und sorgte mit selbstgedichteten Sketchen und Liedern für Stimmung. Für ihr Engagement wurde ihr 1983 der Titel „Narrelogin der Vereinigten Staaten“ (Oeventrop, Glösingen und Dinschede) verliehen, im Mai dieses Jahres wurde sie für 75 Jahre Mitgliedschaft in der Kfd geehrt. „Ich habe das Leben immer genossen“, lacht das Geburtstagskind, das sich schon auf die große Feier am Sonntag ab 11 Uhr in der Schützenhalle freut. Eingeladen sind neben der großen Familie alle Freunde, Nachbarn und Bekannte. Lilli Grönegreß verzichtet auf Geschenke und stellt in der Schützenhalle eine Spendenbox auf.

Der Erlös ist dann später für das Familienzentrum Oeventrop mit den beiden Kindergärten St. Raphael und St. Marien bestimmt.

