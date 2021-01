Lions Club Neheim-Hüsten unterstützt Roboter-Schulprojekt

Der Lionsclub Neheim-Hüsten überreichte eine Spende an die Agnes-Wenke-Sekundarschule.

Neheim. Der Lions-Club Neheim-Hüsten überreichte eine Spende an die Agnes-Wenke-Sekundarschule für ein Roboter-Schulprojekt.

Im vergangenen Jahr stellte die Schulleitung der Agnes-Wenke-Sekundarschule dem Lions-Club Neheim-Hüsten ihr Projekt zur Förderung des Erlernens komplexer elektronischer Bewegungsabläufe vor. Mit Hilfe sogenannter Lego-ROBs werden aus Legosteinen Vorrichtungen geplant und gebaut, die durch Elektromotoren angetrieben werden und damit sich bewegen, greifen oder heben können. Die Schüler lernen das konzeptionelle Projektieren und die Umsetzung ihrer Ideen. Neben dem mechanischen Zusammenbau müssen die elektrischen Antriebe angeschlossen und mit einer Steuerungssoftware programmiert werden, damit die kleinen Roboter alle aufeinander abgestimmten Bewegungsabläufe zuverlässig durchführen. Angeschafft werden sollen mehrere Geräte, aufgeteilt in zwei Komplexitätsstufen für unterschiedliche Altersgruppen.

Kostenlose Trainingskurse

Der Lions-Club Neheim-Hüsten jetzt an die Vorsitzende des Fördervereins der Agnes-Wenke-Sekundarschule, Jeannine Renzo, und die Schulleiter Andreas Schauerte und Thomas Wunderlich eine Förderung in Höhe von 6000 Euro. Auch Luca Teigeler und Julian Wieseler konnten sich mit freuen, da auch sie in Kürze mit 6-8 Lego-ROBs ihre Ausbildung mit diesen Geräten beginnen können. Die Fachhochschule Meschede gab kostenlose Trainingskurse für die mit diesem Projekt beschäftigten Lehrer.

