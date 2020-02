Live-Ticker: Ein Tag auf der Messe „Ambiente“ in Frankfurt

Die „Ambiente“ in Frankfurt ist für die Unternehmen in Arnsberg und Sundern neben der „Light&Building“ die wohl wichtigste Messe. Für unsere Redaktion ist das ein Grund und gute Gelegenheit zugleich, neue Trends zu beobachten, hinter die Kulissen der Firmen zu schauen und mit Mitarbeitern und Entscheidern ins Gespräch zu kommen. Lesen Sie hier das sich stets aktualierende Tagebuch eines spannenden Messetages.

10.07 Uhr: Auf dem Weg nach Frankfurt (nicht nach Tirol - auch wenn es dort auch ganz schön wäre). Ich bin jetzt am Bahnsteig Frankfurt-Flughafen. Um 10.33 Uhr bin ich dann auf dem Messegelände. Erster Anlaufpunkt wird der Stand der Bergheimer Firma Caso Germany sein, die ihr Küchenelektrogeräte-Sortiment für den Kücheneinbaubereich erweitert haben . Ich bin gespannt.

Hier geht’s auch zur Messe - nicht nach Tirol. Foto: Martin Schwarz

Wichtiges Stimmungsbarometer

9.42 Uhr: Die Ambiente ist für Hersteller und Händler ein wichtiges Stimmungsbarometer für die Konsumlaune der Verbraucher in Deutschland und weltweit . Wieviel wird der Fach- und Großhandel bereits auf der Messe oder in den Wochen danach ordern? Das ist eine spannende Frage für die heimischen Produzenten. Genau hier wird sich die WP vor Ort in Frankfurt auch erkundigen. Denn es gilt nach wie vor: Gute Auftragslage sichert Arbeitsplätze!

9.24 Uhr: An der Konsumgütermesse Ambiente in den Frankfurter Messehallen nehmen insgesamt rund 4400 Aussteller aus rund 90 Ländern teil. Die Ambiente gilt als Weltleitmesse für Konsumgüter. Die fünftägige Messe beginnt heute (7. Februar) und dauert bis einschließlich 11. Februar.Aus Arnsberg und Sundern stellen insgesamt zehn Betriebe in Frankfurt aus. Aus Arnsberg dabei: Graef, Wesco, Berndes, Cloer und Caso. Aus Sundern: Severin, Assheuer + Pott Sundern (APS), Blomus, Schulte-Ufer und Goldbach.

Corona-Virus: 600 Aussteller aus China

9.10 Uhr: Eben mit Ambiente-Messe-Pressesprecher Erdmann Kilian telefoniert. Thema: Coronavirus. Ihm ist bis heute (1. Messetag) keine Welle von Aussteller-Absagen bekannt. Er kann aber nicht ausschließen, dass vielleicht ein Teil der 600 Aussteller aus China wegen Ausreisebeschränkungen in China Probleme haben könnten, Stände personell zu besetzen. Es könnte aber auch sein, dass chinesische Unternehmen auf Mitarbeiter in europäischen Depandancen zurückgreifen. Für das Personal der Messegesellschaft wurden die Hygiene-Vorschriften nicht verschärft. „Keiner unserer Mitarbeiter muss eine Atemschutzmaske tragen“, so Kilian und warnt davor, Chinesen, die möglicherweise eine Atemmaske tragen, Angst vor Coronavirus zu unterstellen. „Schon seit Jahren tragen Asiaten Atemschutzmasken auf Messen und natürlich auch in ihren Heimatländern, wenn sie eine normale Erkältung haben. Sie wollen ihre Gäste vor Ansteckung schützen.“ Die Desinfektionsmaßnahmen wurden in den vergangenen Tagen nicht verschärft. Es bleibt bei zusätzlichen Reinigungen von z. B. Treppenhandläufen, Türen etc. mit viel Handkontakt. Auch werden zusätzliche Ständer mit Desinfektionsmitteln aufgestellt.

Zugverspätung zum Start

7.23 Uhr: Heute Morgen um 6.05 Uhr gab es es eine 20-minütige Zugverspätung am Bahnhof Neheim-Hüsten, wodurch ich den Anschlusszug in Hagen verpasste. Im Endeffekt bin ich jetzt eine Stunde später auf der Messe. Am ersten Messestand bin ich gegen 11 Uhr.