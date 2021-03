Livestream: Impf-Experten aus HSK klären auf

Hochsauerlandkreis. Ein Livestream-Chat unserer Zeitung mit Experten aus dem HSK will viele Fragen zum Impfen im Hochsauerlandkreis beantworten.

Fragen über Fragen: Seit Ende des vergangenen Jahres laufen die Impfungen gegen das Corona-Virus im Hochsauerlandkreis. Erst in den Pflege- und Senioreneinrichtungen, dann seit 8. Februar im Impfzentrum Olsberg und auch in den Krankenhäusern und Kliniken des Kreises. Unsere Zeitung bietet am 22. März von 18.30 bis 19.30 Uhr einen „Impf-Chat“ mit Experten aus dem HSK rund zu allen Themen des Impfens und dem Kampf vor Ort gegen die Ausbreitung des Virus an.

Mehr 30.000 Impfdosen dürften im Kreis inzwischen gespritzt worden sein. Noch immer aber herrscht zu vielen Fragen Unklarheit: Wann ist meine Priorisierungsgruppe an der Reihe? Wie läuft das Impfen im Impfzentrum eigentlich ab? Wie kümmere ich mich wann um Termine? Oder soll ich nicht doch auf meinen Hausarzt oder Betriebsarzt warten? Und überhaupt: Welcher Impfstoff erwartet mich und welche Erfahrungen gibt es mit akuten Nebenwirkungen?

Für unsere auf wp.de/arnsberg live gestreamte Teams-Video-Konferenz haben bereits Dr. Ortwin Ruland als Leiter des Impfzentrums in Olsberg und Dr. Hans Heiner Decker von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe Bezirk Arnsberg/HSK ihre Zusage gegeben. Sie wollen die Fragen der Nutzer rund um das Thema Corona-Schutzimpfung und Kampf gegen die Pandemie beantworten.

Die Fragerunde ist dann live auf unserem Markenportal zu verfolgen. Zuschauer können über eine Chat-Funktion ihre Fragen und Nachfragen stellen, die der Redaktion angezeigt und dann an die Experten weitergeleitet werden. Der Livestream wird aufgezeichnet und kann auch noch später zu einem anderen Zeitpunkt auf unserem Portal abgerufen werden.

Gerne können uns Leserinnen und Leser aber auch jetzt schon ihre vielfältigen Fragen zum Thema Impfen an die Experten schicken. Die Redaktion wird die Fragen sortieren und gegebenenfalls gebündelt im Rahmen der Livekonferenz stellen. Keine Frage soll unbeantwortet bleiben.

Schicken Sie uns schon jetzt Ihre Fragen an die Experten per Mail an arnsberg-wp@funkemedien.de