Livestream mit offenen Fragen zur Kinderimpfung

Expertengespräch zur Kinderimpfung in der Redaktion in Neheim.

Arnsberg. Arnsberger Experten stehen Mittwoch im WP-Expertengespräch als Livestream Rede und Antwort zum Thema Kinderimpfung.

Die reguläre Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren ist in Nordrhein-Westfalen gestartet. Der Beratungsbedarf bei Eltern ist vielfach noch hoch. Vor dem finalen Piks sind noch Fragen offen.

Unsere Zeitung wird am Mittwoch, 15. Dezember, um 18 Uhr zur Expertenrunde mit Kindermedizinern einladen, die im Livestream wp.de/experten-kinderimpfe und auch auf wp.de/arnsberg abrufbar ins Netz sein wird. Eltern können uns vorab heute bis 14 Uhr ihre Fragen mailen, die wir den Experten unbedingt stellen sollen.

Aus fachlicher Sicht werden Dr. Bartholomäus Urgatz, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Hochsauerland am Standort Karolinen-Hospital Hüsten, und Özcan Sönmez, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, mit Kinderarztpraxis an der Neheimer Friedenstraße, Rede und Antwort stehen. Dr. Urgatz ist auch Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Facharzt für Kinderkardiologie, Facharzt für Neonatologie. Özcan Sönmez hat eine Zusatzausbildung für pädiatrische Pneumologie (Lungenheilkunde bezogen auf Kinder).

Schicken Sie Ihre Fragen zur Kinderimpfung bitte heute bis 16 Uhr per Mail an Martin.Haselhorst@funkemedien.de.

Es stehen damit also hoch qualifizierte Fachleute bereit. Auch Werner Kemper, Geschäftsführer Klinikum Hochsauerland, ist vor Ort. Das Klinikum Hochsauerland will ebenfalls zeitnah Impfangebote für Kinder organisieren. Auch der Kreis startet am 17. Dezember im Kulturzentrum Berliner Platz in Hüsten.

Die Fragen werden von unserem Redakteur Martin Schwarz und Redaktionsleiter Martin Haselhorst gestellt.

