Livestream: Wie fördern wir junges Engagement vor Ort?

Arnsberg/Sundern. Im Livestream diskutieren heute Menschen aus Arnsberg und Sundern im „Expertengespräch“ über die Chancen und Förderung des Jungen Engagements.

Die Expertengespräche in der neuen WP-Redaktion in Neheim werden am Mittwoch (10. November) von 19 bis 20 Uhr mit einem Livestream einer Diskussionsrunde über die Förderung des Jungen Engagements fortgesetzt. Mit Martin Gerdes (Junge Caritas), den „Junges Engagement“-Preisträgern Sören Frohne und Laura Stein, Michael Kauke (Stadtsportverband), Chantal Debus (Jugendhilfeausschuss Arnsberg) und Lars Dünnebacke (Jugendhilfeausschusses der Stadt Sundern) sprechen Redaktionsleiter Martin Haselhorst und Reporter Nico Stange über die Probleme, Chancen und Voraussetzung zur Stärkung eines jungen Ehrenamtes.

Abzurufen ist der Stream später auch nachträglich über wp.de/arnsberg.

Der Wettbewerb „Junges Engagement“ ist eine wichtige Säule im Jahreskalender unserer Zeitung. Gemeinsam mit Partnern - der Brauerei Veltins und Westenergie - soll der mit 6000 Euro dotierte Preis ein bedeutender Beitrag einer Anerkennungskultur für junges Ehrenamt in der Region sein.

