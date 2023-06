„Liz Wasser und Wald Möhnesee“ in Hamm ausgezeichnet

Arnsberg/Möhnesee. Die außerschulische Bildungseinrichtung erhält eine wichtige Zertifizierung

Gleich 60 Bildungseinrichtungen aus Nordrhein-Westfalen wurden zuletzt in Hamm als zertifizierte Einrichtungen der BNE geehrt. Mit dabei war auch „Landschaftsinformationszentrum (Liz) Wasser und Wald Möhnesee e.V.“. „Es ist ein großartiger Erfolg und ein Gewinn für die außerschulische Bildung, dass sich die Anzahl der Bildungseinrichtungen, die ihre Arbeit auf hohem Niveau am Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung ausrichten, seit 2019 verdreifacht hat“, sagte Minister Oliver Krischer. „Gerade aufgrund der zurückliegenden Pandemiejahre ist es umso beachtenswerter, dass die ausgezeichneten Einrichtungen Bildung für nachhaltige Entwicklung umfassend weiterentwickelt haben. Ich bin den Akteurinnen und Akteuren dankbar, dass sie mit ihrer Bildungsarbeit eine soziale und umweltverträgliche Zukunft mitgestalten.“

Infotafel an Arnsberger Streuobstwiese am Kuhweg installiert>>>

Zu der Veranstaltung hatten das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der Agentur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE-Agentur NRW) alle zertifizierten außerschulischen Bildungseinrichtungen in den Maximilianpark Hamm eingeladen. Das Liz Möhnesee e.V.“ ist als Modelleinrichtung bereits seit 2015 zertifiziert. Der Liz-Arbeitsschwerpunkt liegt von Beginn an in der BNE-Bildung zu den Themen Wasser und Wald im Naturpark Arnsberger Wald und dem Klimaschutz. In 2022 wurde das Liz zum zweiten Mal rezertifiziert. BNE ist die Abkürzung für „Bildung und nachhaltige Entwicklung NRW“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg