Lkw brennt in Hüsten lichterloh – Brandstiftung?

Hüsten. Nach einem Lkw-Brand in Hüsten ermittelt die Kripo wegen Brandstiftung.

Zu einem Fahrzeugbrand kam es in der Nacht auf Donnerstag in Hüsten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein mit Paletten beladener Lkw auf der Cäcilienstraße abgestellt worden. Dieser geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 1.15 Uhr in Brand. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 entgegen.

