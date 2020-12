Lockdown: Volksbank Sauerland schließt Teil des Filialnetzes

Arnsberg/Sundern. Notwendige Bankgeschäfte können weiterhin auf vielfältigen Wegen durchgeführt werden.

Die Volksbank Sauerland wird auf den harten Lockdown reagieren und in der Woche ab Montag, 21. Dezember, einen Teil des Filialnetzes vorerst bis zum 10. Januar 2021 schließen.

„Die Gefahr einer Überlastung unseres Gesundheitssystems ist sehr groß und wir sind jetzt alle gefordert, Kontakte wo es geht zu reduzieren“ so Vorstand Dr. Florian Müller. „Wir sind alle gut beraten, unseren Beitrag hierzu zu leisten“.

Im Klartext heißt das: Zur Unterstützung der Maßnahmen der Politik zur Pandemiebekämpfung werden die „großen“ Filialen in Neheim, Arnsberg, Sundern, Meschede, Bestwig und Olsberg sowie die Hauptstelle in Hüsten für den Kundenverkehr weiterhin zu den gewohnten Zeiten geöffnet bleiben.

An den anderen Standorten wird für die Zeit des Lockdowns (voraussichtlich bis zum 10. Januar 2021) der Schalterbetrieb geschlossen. Die Bargeldversorgung ist über das weit verzweigte Geldautomatennetz sichergestellt.

Bereits terminierte Beratungsgespräche werden aber wie geplant durchgeführt

Bereits terminierte Beratungsgespräche werden an allen Standorten unter Berücksichtigung der „AHA-Regeln“ wie geplant durchgeführt. Vorstandsmitglied Michael Reitz ergänzt:

„Mit dieser Maßnahme wollen wir dazu beitragen, dass die Kurve wieder abflacht und hoffentlich nachhaltig niedrig bleibt. So besteht die größte Chance, dass die heimische Wirtschaft schnellstmöglich wieder in gewohntem Umfang öffnen kann und zur alten Stärke zurückfindet. Dazu gehört aber jetzt auch, die Besuche in den geöffneten Filialen wirklich nur auf das Notwendigste zu beschränken und so die Kontakte zu reduzieren“.

Notwendige Bankgeschäfte können weiterhin auf vielfältigen Wegen durchgeführt werden. So sind fast alle Servicedienstleistungen über das Kunden-Service-Center unter 02932 – 9510 komfortabel telefonisch möglich.

Volksbank Sauerland weist auf umfassende digitale Leistungen des Instituts hin

„Ein besonderes Augenmerk sollte in diesen Zeiten aber auch auf die umfassenden digitalen Leistungen der Volksbank Sauerland gelegt werden“, ergänzt Lars Glindmeyer, Bereichsleiter der Privatkundenbank. „Neben unseren Onlinebanking-Services stehen in Neheim, Hüsten, Arnsberg, Sundern und Meschede unsere in diesem Jahr neu installierten SISy’s (Service Interaktiv Systeme) zur Verfügung. Hier haben die Kunden die Möglichkeit, in abgetrennten Räumlichkeiten mit Bankmitarbeitern über einen TV-Bildschirm zu kommunizieren. Die Kunden, die es ausprobiert haben, sind begeistert.“

„Die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs steht für uns an erster Stelle, wir wollen für unsere Mitglieder und Kunden da sein – sowohl für die Grundversorgung als auch für Beratungsgespräche, die zum Jahresende gewünscht sind“, sagt der Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit der Volksbank, Jörg Werdite.

„Wir minimieren bewusst aber die Anlaufpunkte im Geschäftsgebiet, da wir in unseren größeren Filialen die Hygienekonzepte besser umsetzen und so die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter am besten gewährleisten können.“

Volksbank bittet: Bei Weihnachtseinkäufen an die Händler der Region denken

Vorstand und Mitarbeiter der Volksbank Sauerland bitten die Bevölkerung auch, bei den Weihnachtseinkäufen an die Einzelhändler in unserer Region zu denken. Unter www.vr-extraplushilft.de können ganz bequem Gutscheine bei den heimischen Händlern und Gastronomen erworben und im nächsten Jahr bequem eingelöst werden.

„Damit kann man den gebeutelten Unternehmern wirklich helfen. Trotz aller Einschränkungen wünschen wir Ihnen allen ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest und hoffen gemeinsam auf ein gutes Jahr 2021. Bleiben Sie gesund.“

Zur Verfügung stehen den Mitgliedern und Kunden die MitarbeiterInnen im KundenServiceCenter unter 02932-9510 von montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr sowie unter www.vb-sauerland.de.