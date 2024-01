Arnsberg Redaktionsleiter Martin Haselhorst über die Bedeutung von „Jungem Engagement“ in Vereinen und Institutionen.

Sie engagieren sich - in Sportvereinen, Schützenbruderschaften, in Kirche und Geschichtsvereinen. So gut, so schön: Es macht ihnen auch Spaß und ist für sie kein Opfer. Muss und darf es aber auch nicht, denn Ehrenamt ist keine Qual, sondern darf Genugtuung, Zufriedenheit und Anerkennung bringen. Nur wer sein Engagement gerne bringt, macht es auch wirklich gut. Unsere ländliche Region wird getragen von einer für viele, aber längst nicht mehr für alle, selbstverständliche und herzliche Anpackmentalität. So rühren sie den so wichtigen Klebstoff an, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Weil dies in Zeiten wie diesen - mit Unsicherheiten, Spaltungstendenzen, Hass und Angriffen auf die Demokratie - elementar für unser Miteinander ist, macht es unsere Protagonisten des „Jungen Engagements“ so wertvoll. Egal, wo sie sich einbringen: Wer gestaltet, ist wirksam, lernt Kompromisse und Kooperation. Für sie gilt „Machen statt Meckern“.

