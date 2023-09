Männer rauben Handy in Sunderner Unterkunft

In dieser Notunterkunft in Sundern-Hachen soll sich der Raub ereignet haben.

Sundern. Zwei Männer wurden leicht verletzt, die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zum Raub eines Mobiltelefons kam es am Donnerstagabend gegen 23:20 Uhr in der Unterkunft an der Hochstraße. Wie die Polizei mitteilt, sind zwei Männer aus Sundern im Alter von 24 und 37 Jahren in das Zimmer eines 28-Jährigen aus Sundern eingedrungen. Dort schlugen sie den 28-Jährigen und nahmen sein Handy mit. Der 28-Jährige ist daraufhin aus der Einrichtung geflohen. Sowohl der Geschädigte als auch der 24-jährige Tatverdächtige wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Beide Tatverdächtigen wurden zunächst festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

