Männerchor von 1881 will jetzt mit Sängerinnen weitermachen

Der Vorstand des MGV Westfalia Langscheid lädt alle Mitglieder des Vereins und Vertreter der Langscheider Vereine zur Jahresversammlung ein. Sie findet am Donnerstag, 1. Februar, um 19.30 Uhr im Haus des Gastes statt. Die Versammlung wird in die Geschichte des MGV eingehen, denn der Antrag zur Umwandlung des Männerchores in einen Gemischten Chor liegt der Versammlung zur Beschlussfassung vor. Das teilt Geschäftsführer Josef Schäfer mit.

Bereits in der ersten Chorprobe im neuen Jahr bekundeten alle Sängerinnen und Sänger bei wenigen Enthaltungen, diesen Schritt mitgehen zu wollen. Der Verein wird Änderungen erfahren und der Chor muss sich einen neuen Namen geben. Die Mitglieder sind aufgefordert Vorschläge zu unterbreiten. Bereits bei Stimmen im Advent konnten die Zuhörer den Chor in seiner veränderten Form erleben. „Das gesamte Konzert war als sehr erfreulich von der Öffentlichkeit wahrgenommen worden“, schreibt Schäfer.

Bei der Jahresversammlung stehen darüber hinaus die üblichen Berichte des Vorstandes und der beiden Chorleiter auf dem Programm. Die Finanzen werden dargestellt und die Pläne für das laufende Jahr besprochen. Der Schatzmeister und weitere Mitglieder des Vorstandes stehen zur Wahl. Zum ersten Mal sind auch die Sängerinnen eingeladen, in verantwortungsvollen Positionen mitzuarbeiten. Der Chor wird die „Antoniusfeier“ am 20. Januar musikalisch mitgestalten und beim Sängerfest in Volkringhausen am 27. April auftreten. Auch die beiden „Stimmen-Konzerte“ werden dieses Jahr wieder stattfinden. Der Vorstand bittet um regen Besuch der Jahresversammlung und freut sich, Vertreter Langscheider Vereine begrüßen zu dürfen.

