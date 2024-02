Kundgebung Mahnwache für den Frieden zählt 300 Teilnehmer in Oeventrop

Arnsberg Die Flüchtlingshilfe als Organisator ist auch mit der zweiten Auflage ihrer Mahnwache zufrieden. Schule und Schützen beteiligen sich.

„Wir haben und gefreut, dass so viele Menschen zur Mahnwache für Frieden und für unsere Demokratie gekommen sind“: Monika Kraas und Gerd Stodollick von der Flüchtlingshilfe Oeventrop haben die 2. Mahnwache am Montagabend vor der Schützenhalle in Oeventrop organisiert. Sie sprechen von rund 300 Teilnehmenden.

„Demokratie ist schützenswert“

lhr besonderer Willkommensgruß galt der Schützenbruderschaft, die an der Mahnwache teilnahm und unkompliziert den Platz vor der Schützenhalle für die Mahnwache zur Verfügung gestellt hatte, und dem Kollegium, den Kindern und Eltern der Grundschule Dinschede. Die Lehrerin der Grundschule Dinschede, Barbara Vielhaber-Hitzegrad, freute sich auch, dass viele Kinder dabei waren. ,,lhr Kinder habt eure Zukunft noch vor euch und ihr seid die Zukunft unserer Gesellschaft. Darum ist es wichtig, dass ihr rechtzeitig demokratische Strukturen kennen- und schätzen lernt und dass ihr eine Stimme habt“ betonte Barbara Vielhaber-Hitzegrad. Danach stellte Barbara Hitzegrad das Proiekt der Grundschule vor, das sich anlässlich des Krieges in lsrael und im Gazastreifen entwickelt hat.

Mehr zum Thema

Neben diesem Krieg und dem verstärkten Aufkommen von Antisemitismus bearbeiteten die Kinder in Gruppen unterschiedliche Themen zurück bis in die Zeit des Nationalsozialismus. Auch die geschichtliche Auseinandersetzung mit der Pogromnacht in Oeventrop wurde behandelt. Nach dieser Darstellung des Projektes erläuterten Kinder, welche Begriffe sie sich bei dem Proiekt ausgewählt hatten und warum. „Eindrucksvoll schilderten die Kinder ihre Empfindungen bei Begriffen wie Liebe,Frieden, Respekt, Toleranz, Akzeptanz und Freiheit“, berichtet Gerd Stodollick. „Das Projekt möchte den Kindern nahebringen, dass unsere Demokratie wertvoll und schützenswert ist.“ Barbara Vielhaber-Hitzegrad betonte, wenn heute Kinder, Eltern und viele Menschen aus Oeventrop zusammengekommen sind, um gemeinsam für eine gute Sache einzustehen, zeige dies, dass große und kleine Menschen zusammenhalten und dadurch Mut für eine gute Zukunft schöpfen könnten.

lm Anschluss an die Vorstellung des Grundschulproiektes las Dieter Glaremin den Text des Liedes Utopia von Hans-Dieter Hüsch. Gerd Stodollick beendete die Mahnwache mit dem Appell, aus der Geschichte zu lernen.

