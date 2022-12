Malteser Hilfsdienst aus Arnsberg-Meschede wird unterstützt

Arnsberg/Sundern. Sparkasse Arnsberg-Sundern gibt 2000 Euro für Übungspuppen und Ambulanzmaterial für die wichtige Schulung von Ersthelfenden durch die Ortsgruppe

Bei einem Notfall ist es wichtig, gut qualifizierte Ersthelferinnen und Ersthelfer zu haben, denn im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Dabei sind gerade die ersten fünf Minuten entscheidend. „Wir schulen genau für solche Notfälle Menschen in Erster Hilfe. Wer viel übt, der ist sich im Notfall sicher, das Richtige zu tun“, erklärt Rainer Herschel, Leiter Ausbildung der Malteser Arnsberg-Meschede. Für eine qualifizierte und realitätsnahe Schulung sind medizinische Ausbildungsmaterialien von besonderer Bedeutung.

Arnsberg: Darum steigen auch die Wasserpreise>>>

So sind Übungspuppen und Ambulanz-Material unerlässlich. Doch vieles Üben nutzt auch die Materialien ab. Deshalb sind Übungspuppen sowie Hilfsmittel der Malteser in Arnsberg-Meschede mittlerweile veraltet oder weisen deutliche Ge-brauchsspuren auf. Unter diesen Bedingungen Schulungen durchzuführen, stellt die Ausbilder der Gliederung vor einige Herausforderungen. Aus diesem Grund haben sich die Maltester an die Sparkasse Arnsberg-Sundern gewandt und um finanzielle Unterstützung gebeten.

Weitere Nachrichten aus Arnsberg und Sundern>>>

„Die Malteser in Arnsberg-Meschede leisten mit der Ausbildung von Ersthelfern einen enorm wichtigen Beitrag, der jedem von uns zugutekommen kann“, so Matthias Brägas, Pressesprecher der Sparkasse Arnsberg-Sundern. Die Sparkasse stellt den Maltesern vor Ort daher 2000 Euro zur Verfügung, um die dringend benötigte Ausstattung für die Qualifizierung von Ersthelfern zu ermöglichen.

So plant der Katastrophenschutz vor Ort das Blackout-Szenario>>>

„Wir freuen und bedanken uns für die wichtige Unterstützung der Sparkasse“, so Heiner Westermann, Ortsbeauftragter der Malteser in Arnsberg-Meschede, „Unterstützung, die vielleicht sogar einem Menschen das Leben retten kann, weil gut qualifizierte Ersthelfer vor Ort waren.“

Der Malteser Hilfsdienst ist mit über einer Million Mitgliedern und Förderern einer der großen caritativen Dienstleister in Deutschland. Die katholische Hilfsorganisation ist bundesweit an mehr als 700 Orten vertreten. 1953 durch den Malteserorden und den Deutschen Caritasverband gegründet, steht der christliche Dienst am Bedürftigen im Mittelpunkt der Arbeit. Seine Helferinnen und Helfer engagieren sich im Katastrophenschutz und Sanitätsdienst genauso wie in der Erste-Hilfe-Ausbildung oder in den ehrenamtlichen Sozialdiensten. Der Auslandsdienst fördert Partner in aller Welt und entsendet Fachkräfte in Krisengebiete. In der Hospizar-beit begleiten Malteser unheilbar kranke Menschen und ihre Angehörigen. Spiele, Sport und soziales Engagement verbinden über 6000 Mitglieder der Malteser Jugend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg