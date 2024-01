Mann und Frau geraten auf Parkplatz heftig aneinander

Arnsberg-Hüsten Erst die Polizei kann einen Streit zwischen zwei Arnsbergern beruhigen, bei dem eine Frau einen Mann absichtlich angefahren haben soll.

In Arnsberg kam es am Montag auf einem Parkplatz einer Spielothek auf der Bahnhofstraße in Hüsten zu Streitigkeiten, die im weiteren Verlauf zu einem Polizeieinsatz führten. Das berichtet die Polizei am Dienstagmittag.

Gegen 21:10 Uhr gerieten ein 30-jähriger Mann und eine 26-jährige Frau in eine Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Frau im Anschluss mit ihrem Auto die Örtlichkeit verlassen. Der Mann stellte sich vor ihren Pkw, um ihr den Weg zu versperren. Der derzeitige Ermittlungsstand lässt darauf schließen, dass die Frau den Mann mit ihrem Pkw anfuhr und dieser dann zu Fall kam.

Verletzungen wurden nicht davongetragen. Die Polizeibeamten der Wache Arnsberg beruhigten die Situation und erstatteten Anzeige gegen die beiden in Arnsberg wohnhaften Personen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

