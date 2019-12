Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Maria und Josef als Zweitnamen

Einige Kinder in Arnsberg und Sundern haben dieses Jahr biblische Namen mit besonderem weihnachtlichen Bezug erhalten.

Als alleiniger Name wurde in Arnsberg dreimal Maria gewählt, in Sundern einmal.

In Kombination mit anderen Vornamen (Zweitname) gab es 13 mal Maria und viermal Josef.