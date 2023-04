Marienbrücke Arnsberg hält volle Verkehrslast nicht mehr aus

Arnsberg. Sanierungsbedarf hatte sich angedeutet. Jetzt aber hält die Marienbrücke Arnsberg die volle Verkehrslast nicht mehr aus.

Die Marienbrücke auf der Henzestraße in Alt-Arnsberg, zwischen der Clemens-August-Straße und dem Altstadttunnel, muss kurzfristig teilweise gesperrt werden. Aktuelle Untersuchungen haben ergeben, dass die Verkehrsbelastung aufgrund des Brückenzustandes deutlich reduziert werden muss.

Aus Fahrtrichtung Clemens-August-Straße zur Ruhrstraße/zum Altstadttunnel muss die Brücke für den motorisierten Verkehr vollständig gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über Ruhrstraße, Klosterbrücke, Brückenplatz und Clemens-August-Straße. Für den Gegenverkehr aus Richtung Ruhrstraße/Altstadttunnel erfolgt eine Gewichtsbeschränkung auf 7,5 Tonnen – der Verkehr wird provisorisch in der Mitte der Brücke geleitet. Der LKW-Verkehr muss entsprechend in beide Richtungen der beschilderten Umleitung folgen. Es werden weitere Untersuchungen am Brückenwerk stattfinden.

Nähere Informationen zur Ursache und zur weiteren Vorgehensweise werden sobald wie möglich und fortlaufend veröffentlicht. Verkehrsteilnehmende werden dringend gebeten, die Beschränkungen zu beachten und einzuhalten. Die Stadt Arnsberg bittet um Verständnis für diese erforderliche Maßnahme.

