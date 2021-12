Mariengymnasium Arnsberg erzielt hohe Erlöse bei Spende

Schülerinnen der Klasse 8a des Mariengymnasiums in Arnsberg verkaufen an einem Schulstand kunstvoll verzierte Plätzchen im Rahmen einer Spendensammlung für eine Partnerschule in Uganda

Arnsberg. Schülerinnen und Schüler des Mariengymnasiums Arnsberg verkaufen Süßwaren im Rahmen einer Spendensammlung für eine Partnerschule in Uganda.

In der Vorweihnachtszeit gute Taten zu vollbringen hat Tradition – und das nicht nur am Mariengymnasium in Arnsberg. „Getreu diesem Motto haben in den letzten Wochen viele Aktionen für unsere Partnerschule in Uganda stattgefunden“, schreibt Julian von Przewoski, Beauftragter für die Öffentlichkeitsarbeit der Schule. Für die St. Andrea- Kaahwa-Comprehensive-Schools in Uganda haben die Schülerinnen und Schüler an mehreren „Tagen der offenen Tür“ Waffeln und Crêpes in traditioneller Weise verkauft.

An einem Stand neben der Schulcafeteria versorgten Kinder und Jugendliche aus der der Klasse 8c die Mitschülerinnen und -schüler ebenfalls mit Sandwiches, „afrikanischem Saft“ und heißen Punsch.

Die Stufe Q1 verköstigte die anwesenden Gästen mit Würstchen. Ein Teil des Erlöses soll auch nach Uganda gehen wird. Für den guten Zweck sammelte die Stufe Q2 ebenfalls mehr als 300 Euro bei einer Tombola ein. Einen Teil behält die Stufe für die anstehende Abiturfeier im kommenden Jahr.

Erfreulich war auch der Einsatz einiger Schülerinnen der Klasse 8a, die mit ihren Eltern kunstvoll verzierte Plätzchen gestaltet haben , die an den „Tagen der offenen Tür“ sehr beliebt waren.

Wie schon in den vergangenen Jahren ergatterte die Schulgemeinschaft die Gelegenheit, auf dem Arnsberger Weihnachtsmarkt eine Hütte zu bekommen. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 erhielten Unterstützung von ihren Eltern, indem man gemeinsam Weihnachtsplätzchen für den Verkauf für die Partnerschule in Uganda zur Verfügung stellte.

Die Klasse 8a mit Herrn Locke betrieb die Weihnachtsmarkthütte am ersten Tag und brachte gekonnt Crêpes und Plätzchen unter die Weihnachtsmarktbesucher. Einen Tag später bereicherte die Klasse 6b mit Frau Kreis und Herrn Wietschorke den Weihnachtsmarkt mit Plätzchen, köstlichen Crêpes und guter Laune. Den krönenden Abschluss der MGA-Weihnachtsmarktaktion bot die Stufe EF, die routiniert Crêpes backte und Plätzchen unter die Besucher brachte.

Mariengymnasium Arnsberg: Patenschaft fest in der Schule verankert

Trotz des erfolgreichen Verkaufs der drei Gruppen blieben noch so viele Plätzchenspenden übrig, so dass auch noch das Caritas-Altenheim in Alt-Arnsberg und auch die Arnsberger Tafel mit Weihnachtsgebäck unterstützt werden konnten. „Ebenso wird den Reinigungskräften unserer Schule noch eine kleine weihnachtliche Freude bereitet“, so Julian von Przewoski.

Durch den Einsatz für die Partnerschule in Uganda konnten die Schülerinnen und Schüler des Mariengymnasiums insgesamt ein Erlös von über 2400 Euro erarbeiten. Dieses Geld wird Ende Januar an Schuldirektor Father Rogers übergeben, der es bei seiner nächsten Reisen mit zu seiner Schule nach Uganda nehmen kann. Dort werden dann sechs Patenkinder für ein weiteres Jahr an der St. Andrea Kahhwa- Schule unterstützt.

„Das kommende Schuljahr verläuft dann hoffentlich geregelter als das aktuelle, wo coronabedingt kaum Unterricht erteilt werden konnte, da der landesweite Lockdown das Land weitestgehend lahmgelegt hat“, sagt Julian von Przewoski. Lehrer haben in dieser Zeit kein Gehalt bekommen. Hier konnte das Mariengymnasium bereits mit einem Spendenlauf helfen.

Im nächsten Jahr soll die Schulpatenschaft in Uganda fortgesetzt werden. „Sie ist nicht nur bei den Lehrenden und den Schülerinnen und Schülern“, so Julian von Przewoski, „sondern auch bei den Eltern verankert“.

