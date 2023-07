Marius Schulte-Weber ist Müschedes Jungschützenkönig

Müschede. Berufskraftfahrer entscheidet ein spannendes Schießen im sechsten Durchgang im 79. Schuss für sich.

Der erste König hat 2023 in Müschede den Vogel von der Stange geschossen. Der neue Jungschützenkönig ist Marius Schulte-Weber. Der 24-jährige Berufskraftfahrer holte mit dem 79. Schuss um 20.01 Uhr die Jungschützeneule aus dem Kasten.

Die mobile Vogelstange stand, wie die Jahre vorher, auf dem Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses. Schulte-Weber löst nun Matthias Fricke ab, der sich nun auf seine Amtszeit als Bundesjungschützenkönig im Sauerländer Schützenbund konzentrieren kann.

Zehn Jungschützen und drei Jungschützinnen standen unter der Stange und schossen der Reihenfolge auf die Eule. Der erste Schuss fiel um 19.38 Uhr. Ein Durchgang der 13 Anwärterinnen und Anwärter dauert zwischen drei und fünf Minuten. Alle hielten voll drauf und wollten kurzen Prozess machen. Im vierten Durchgang zeigte die Eule ihre ersten Schwächen. Die siebte Schützin im Durchgang Marie-Sophie Sölken holte sich den rechten Flügen. Der mit ein paar Sekunden Verzögerung herunter fiel.

Die nächste Schützin Stefanie Müller und die zahlreichen Zuschauer dachten schon das die Eule fällt. Doch sie mussten noch zwei Durchgänge warten, bis Schulte-Weber in der sechsten Runde als zehnter Schütze die Eule abschoss. „Ich bin so froh, dass ich es endlich geschafft habe. Seit meinem 18. Lebensjahr versuche ich, das Ding abzuschießen. Bei so vielen Anwärtern muss man im richtigen Moment an der Reihe sein“, freut sich der neue Jungschützenkönig.

Er bekam vom Bundesjungschützenkönig Fricke die Müscheder Jungschützenkette überreicht. Seine Eltern Friedrich und Julia Schulte-Weber waren stolz auf ihren Sohn, weil sie im Juli 2012, Königspaar in Müschede waren. „Eigentlich wollte ich 2022 die Eule schon abschießen. Das hätte gut zum 10-jährigen meiner Eltern gepasst. Aber so ist es auch gut“, grinst der neue Jungschützenkönig.

Schützenoberst Raimund Sonntag hätte sich auch riesig gefreut, wenn einer seiner beiden Söhne Alexander oder Daniel die Eule abgeschossen hätten. „Sie haben noch ein paar Jahre Zeit. Für Marius freue ich mich riesig, weil er nur noch 2024 die Möglichkeit hätte Jungschützenkönig zu werden. Ich glaube, dann würde er montags auf den großen Vogel schießen“, meint Sonntag.

Nach der Ermittlung des Jungschützenkönig ging es in die Schützenhalle zur offiziellen Proklamation. Der Musikverein Hachen sorgte zum Start ins Schützenfest für die erste Schützenfeststimmung in der Halle. Später übernahm die Band „TakeOff“. Am Sonntag während des Konzerts und Frühschoppen werden die Jubilare geehrt. Am Nachmittag verabschieden sich Dirk und Anja Voß von ihrer Regentenzeit bei der Bevölkerung in einem Festzug durch Müschede. Montag wird um zirka 9.30 Uhr der neue Schützenkönig der Schützenbruderschaft St.-Hubertus-Müschede auf Webers Wiese ermittelt.

Freude über den neuen Jungschützenkönig. Foto: Achim Benke

