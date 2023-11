Martha Beaufays (99): „Ich sehe noch das Holzbein dort“

Martha Beaufays lebt heute in einer gemütlichen Senioren-WG in Ladbergen bei Münster. Doch ihr Herz schlägt weiter in Alt-Arnsberg.

Arnsberg Martha Beaufays lebt während des Zweiten Weltkrieges in Alt-Arnsberg. Sie weiß genau, wer die Stadt zum Kriegsende rettete.

„Warum fahren denn heute keine Leute mit? Dat sehen se selbst, liebe Frau“, Worte, die Martha Beaufays auch heute, 85 Jahre danach, noch ganz genau weiß. Sonst gab es keinen freien Platz in der Straßenbahn zwischen Eupen und Aachen. Doch diesmal waren sie alle leer. Kein Mensch saß auf ihnen. Es war der 9. November 1938. Der Tag, an dem deutschlandweit etliche jüdische Menschen aus ihrem Zuhause, aus ihren Geschäften und letztlich auch aus ihrem Heimatort vertrieben oder verschleppt wurden.

Weitere interessante Artikel

Damals fuhr sie mit ihrer Cousine in der gespenstisch leeren Straßenbahn. Erst am Elisenbrunnen, so erzählt sie, sei ihr der Grund vors Auge gekommen. „Dort lagen Schuhe“, sagt sie, „Berge von Schuhen.“ Der gesamte Marktplatz sei voll damit gewesen. Die Menschen seien wild umhergelaufen. Hätten geschrien. Kurze Zeit später habe die Synagoge gebrannt. Martha und ihre Cousine verließen Aachen umgehend wieder.

Erinnerungen an die erste Zeit in Arnsberg

Martha Beaufays hat es sich in ihrem urigen Sessel in ihrem WG-Zimmer in Ladbergen bei Münster bequem gemacht. Vor ihr eine Tasse Tee. Ihren Augen kann man ansehen, dass sie bereits viele Höhen und Tiefen in ihrem Leben zu meistern hatte. Dass sie mit ihren 99 Jahren viele Menschen um sich herum vermisst - und insbesondere denen hinterhertrauert, die ihr Leben und insbesondere ihre Zeit in Arnsberg maßgeblich prägten. Sie beginnt ihre Erzählungen chronologisch - erzählt primär von ihrem Vater, der „leider viel zu früh verstorben ist“. Auch heute noch ist ihr die Trauer ins Gesicht geschrieben.

Immer noch sehe ich ein Holzbein dort liegen – zu wem es wohl gehörte? Martha Beaufays

„Als junges Mädchen bin ich mit einem Ausländerpass nach Arnsberg gekommen“, sagt sie, „Dr. Beaufays hatte mich in seiner Praxis eingestellt. Zu Hause hätte ich als Belgierin, in dem nunmehrigen deutschen Eupen, wahrscheinlich im Kohlenwerk arbeiten müssen.“ Denn im Mai 1940 marschierten die Deutschen in Belgien ein - und somit auch in Eupen. „Ich erinnere mich noch genau an die Bomben, an die vielen Trupps an Flüchtlingen, die Eupen verließen.“ Und auch an den Tag, an dem sie Arnsberg das erste Mal betrat, erinnert sie sich. „Es war der 14. September 1941.“

So sah Arnsberg 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus. Foto: Archiv Heimatbund Arnsberg

Zur Ehefrau des in Arnsberg sehr bekannten Dr. Josef Beaufays wurde sie jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg - am 21. August 1947, nachdem ein schrecklicher Unfall das Leben der ersten Ehefrau des Doktors genommen hatte. Der „geliebte Mann, Vater, Freund und Erzieher“, wie sie ihn auch heute noch liebevoll nennt, sei zwar in Werne geboren, habe jedoch 1938 seinen beruflichen Ort gewechselt und die Frauenklinik in Arnsberg geleitet. Er sei der Arnsberger, auf dessen Grabstein nicht nur der Name stünde, sondern vermerkt sei, dass er der „Retter von Alt-Arnsberg“ sei.

So rettete Dr. Josef Beaufays Alt-Arnsberg

Etwa vier Jahre dauerte es damals nach ihrem Eintreffen in Arnsberg, bis der Zweite Weltkrieg sich langsam dem Ende näherte. „So kam der 9. Februar 1945 und in Arnsberg fing die Reihe an Bombardierungen an“, schreibt Martha Beaufays später im Heimatblatt Arnsberg nieder, „Wir auf der Uferstraße gehörten zu den ersten Opfern. Es folgten schlimme Wochen, mit zum Teil schrecklichen Erlebnissen. Nach einem Angriff brachte ein Lastwagen die Leichen zum Landsberger Hof, ein grässlicher Anblick. Immer noch sehe ich ein Holzbein dort liegen – zu wem es wohl gehörte?“

Martha Beaufays, gemeinsam mit ihrem Ehemann Dr. Josef Beaufays und ihrer Mutter (1947). Foto: Privat

Martha Beaufays ist nach wie vor stolz auf ihren Ehemann, hebt ihn auch nach wie vor auf ein Podest. Stundenlang habe er damals nach einer gefährlichen Tortur mit dem Kommandeur verhandelt. Ihn versucht zu motivieren, Arnsberg nicht zu bombardieren. Dr. Beaufays hatte dem Kommandeur von den vielen Verwundeten in der Kaserne erzählt, von den vielen Vorteilen Arnsbergs. Und zuletzt auch darauf hingewiesen, dass Arnsberg auch der Regierungssitz für einen Teil des Ruhrgebietes war und dass sie dort sehr wichtige Unterlagen finden könnten.

Die ganze Geschichte im Heimatblatt Arnsberg Martha Beaufays schrieb damals für das Heimatblatt Arnsberg einen Artikel in Erinnerung an Dr. med. Habil. Josef Beaufays (1904 - 1961), der von 1938 bis 1961 leitender Arzt der städtischen Frauenklinik war und ab 1945 zum Chefarzt des Krankenhauses berufen wurde. Der Heimatbund Arnsberg e.V. stellte dieser Redaktion freundlicherweise die entsprechenden Heimatblätter zwecks Recherche zur Verfügung. Zu finden ist Martha Beaufays Artikel in der Ausgabe 25 aus dem Jahre 2004 auf den Seiten 47 bis 50.

„Er beherrschte perfekt die englische Sprache und das hat sehr geholfen“, sagt Martha Beaufays, „Nun, vielleicht hat auch unser Weg die Amerikaner nochmals mit zu der Entscheidung gebracht, Arnsberg nicht weiter zu beschießen - trotz der 24 Batterien, die sie im Arnsberger Wald aufgestellt hatten.“

Unterstützend standen ihm Pater Jünnemann, ein alter Artillerist aus dem Ersten Weltkrieg, und natürlich seine spätere Ehefrau Martha als Krankenschwester zur Seite. Gemeinsam reisten sie von Arnsberg nach Niedereimer, um die Amerikaner davon zu überzeugen, keine neuen Angriffe auf die Stadt vorzunehmen.

Echte Bürgerin der geliebten Stadt Arnsberg

Nach dem Krieg, am 17. Juni, habe sie ihr Bruder, mittlerweile belgischer Offizier, nach Hause geholt. „Ohne zu ahnen, dass ich eines Tages als zweite Frau Beaufays nach Arnsberg zurückkommen würde, fühlte ich mich durch das ganze Erlebnis Niedereimer, mit allen Sorgen, als echte Bürgerin dieser geliebten Stadt.“

Martha Beaufays (1949) mit ihren zwei Kindern in Arnsberg. Foto: Privat

Noch heute schießt ihr ein Tränchen ins Auge, wenn sie über ihren geliebten Ehemann spricht, der am 11. Januar 1961 sein Leben bei einem schweren Verkehrsunfall ließ. „Dr. Josef Beaufays wurde vor seinem Krankenhaus, an dem er so viel gewirkt hatte, aufgebahrt. Auf dem letzten Weg -begleitet von seiner Familie, seinen Freunden und Patienten- brachte man ihn durch seine geliebte Stadt zum Friedhof, wo er seine letzte Ruhe fand.“

Auch für Martha Beaufays ist Arnsberg die Herzensheimat geworden, auch wenn sie damals, einige Zeit nach seinem Tod, weggezogen sei. Die Stadt, die ihr Leben zweimal Schlag auf Schlag veränderte. Und die Stadt, in der die große Liebe ihres Lebens begraben liegt. „Auch ich werde dort begraben“, sagt sie leise, „neben meinem Mann.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg