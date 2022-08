An der Langen Wende 42 in Neheim befinden sich die lokale Arbeitsagentur und das Jobcenter der Stadt Arnsberg.

Arbeitsmarkt lokal Mehr Arbeitslose in Arnsberg und Sundern auch im Juli

Arnsberg/Sundern. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli – sowohl in Arnsberg als auch in Sundern – erneut angestiegen, meldet die Agentur für Arbeit.

Im Juli ist die Zahl der Menschen auf Jobsuche in Arnsberg und Sundern – wie bereits im Juni dieses Jahres – gestiegen:

In Arnsberg gering, in der Röhr­stadt hingegen recht deutlich. In Zahlen sieht das wie folgt aus:

Die Zahl der Jobsuchenden in Arnsberg ist von Juni auf Juli 2022 um 13 auf 2546 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen) lag im Juli 2022 bei 6,2 Prozent und hat sich somit im Vergleich zum Vormonat (6,1 Prozent) leicht erhöht. Dabei meldeten sich 430 Personen (neu oder erneut) arbeitslos – gleichzeitig beendeten 415 Personen ihre Arbeitslosigkeit.

Starker Anstieg in der Röhrstadt

In Sundern stieg die Arbeitslosigkeit von Juni auf Juli 2022 ebenfalls – und zwar deutlicher als in der Nachbarstadt Arnsberg, genau gesagt um 42 auf 605 Personen. Die Arbeitslosenquote (Basis: alle zivilen Erwerbspersonen) lag im Juli 2022 bei 3,8 Prozent, wuchs im Vergleich zum Vormonat (3,5 Prozent) um 0,3 Prozent. Dabei meldeten sich 128 Personen (neu oder erneut) arbeitslos – gleichzeitig beendeten 88 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Welche Ursachen hat dieser erneute Anstieg?

„Die Arbeitslosigkeit steigt zum zweiten Mal in diesem Sommer an. So sind noch einmal etwa 500 arbeitslose Menschen mehr zu verzeichnen als im vergangenen Monat“, sagt Tanja Schubert mit Blick auf die Zahlen im Agenturbezirk (dort liegt die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, im Juli bei 4,8 Prozent).

Eine Ursache: „Junge Menschen unter 25 Jahren melden sich in den Sommermonaten übergangsweise arbeitslos, nachdem sie ihre schulischen oder betrieblichen Ausbildungen beendet haben“, so die Geschäftsführerin „Operativ“ der Agentur für Arbeit Meschede-Soest weiter.

Ein Blick in die nahe Zukunft gebe aber Anlass zu Optimismus mit Blick auf den Arbeitsmarkt: „Aktuell haben wir mehr als 7000 freie Stellen im Bestand. Es gibt also viele und gute Möglichkeiten für alle, die sich derzeit arbeitslos melden mussten“, meint Tanja Schubert.

Fachkräfte weiter sehr gefragt

Auch wenn einige Unternehmen in der Region sich aufgrund der aktuell weiterhin sehr angespannten Weltwirtschaftslage – Lieferketten-Engpässe, der Krieg in der Ukraine, drohende Energieengpässe – mit ihren Besetzungsverfahren zurückhalten, sind Fachkräfte nach wie vor sehr gefragt.

