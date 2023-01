Mehr Arbeitslose in Arnsberg und Sundern im Dezember

An der Langen Wende 42 in Neheim (direkt neben der Arbeitsagentur) befindet sich das Jobcenter der Stadt Arnsberg. Dort gab es im Dezember 2022 wieder mehr Andrang, denn die Zahl der Jobsuchenden ist gewachsen.

Arnsberg/Sundern. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Dezember 2022 – sowohl in Arnsberg als auch in Sundern – gestiegen, meldet die Agentur für Arbeit.

Im Dezember 2022 ist die Zahl der Menschen auf Jobsuche in Arnsberg und Sundern angestiegen; in Zahlen sieht das wie folgt aus:

Die Zahl der Jobsuchenden in Arnsberg ist von November auf Dezember 2022 um 47 auf 2452 Menschen angewachsen. Die Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen) lag im Dezember 2022 bei 5,9 Prozent und hat sich somit im Vergleich zum Vormonat (5,8 Prozent) leicht erhöht. Dabei meldeten sich 439 Personen (neu oder erneut) arbeitslos – gleichzeitig beendeten 394 Personen ihre Arbeitslosigkeit.

Anstieg auch in der Röhrstadt

In Sundern wuchs die Arbeitslosigkeit von November auf Dezember 2022 ebenfalls – und zwar um 41 auf 564 Personen. Die Arbeitslosenquote (Basis: alle zivilen Erwerbspersonen) lag im Dezember 2022 bei 3,5 Prozent, erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat (3,3 Prozent) um 0,2 Prozent. Dabei meldeten sich 151 Personen (neu oder erneut) arbeitslos – gleichzeitig beendeten 105 Personen ihre Arbeitslosigkeit.

Für einen Dezember nicht ungewöhnlich

„Die steigende Zahl der arbeitslosen Menschen ist für einen Dezember nichts Ungewöhnliches“, kommentiert Oliver Schmale das aktuelle Zahlenwerk. „Dabei haben sich die beiden Kreise (Hochsauerlandkreis und Kreis Soest) in unserem Agenturbezirk im Dezember unterschiedlich entwickelt“, so der Chef der Agentur für Arbeit Meschede-Soest weiter: Im HSK sei die Arbeitslosigkeit bereits leicht angestiegen, während im Kreis Soest noch ein leichter Rückgang zu erkennen gewesen sei. „Erfahrungsgemäß werden Arbeitgeber mit Blick auf den bevorstehenden Winter zunehmend zurückhaltender, was zur Folge hat, dass die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften zum Jahresende üblicherweise weniger wird, erklärt der Agenturchef dieses „Phänomen“. In den kommenden Wintermonaten erwarte die heimische Agentur weitere Einbußen bei den Stellenzugängen – bevor dann die Frühjahrsbelebung einsetze, blickt Oliver Schmale in die nahe Zukunft.

Arnsberg / Sundern: Arbeitslosigkeit Dezember 2022 Foto: Manuela Nossutta/Funkegrafik NRW

