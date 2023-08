Mehrgenerationenhaus Arnsberg sucht Künstlerinnen/Künstler

Arnsberg. Am 23. und 24. September soll der Hobbykünstlermarkt im MGH in Arnsberg stattfinden. Künstlerinnen und Künstler können sich noch anmelden.

„Ich komme hierher, weil ich hier nette Menschen treffe und neue Kontakte knüpfen kann.“ „Hier kann ich mitmachen und auch mal meine Sorgen und Fragen loswerden“, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, bin ich glücklich“ und „Das Mehrgenerationenhaus ist für mich ein Stück Heimat geworden“ – Aussagen, die dem Mehrgenerationenhaus in Arnsberg sehr schmeicheln, die aber außerdem auch zeigen, wie wichtig dieser Begegnungsort für Jung und Alt ist.

Denn er steht allen Menschen offen, unabhängig von Herkunft, Religion und Alter. Die Mehrgenerationenhäuser, von denen es über 550 in Deutschland gibt, werden gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Alle Interessierten können sich mit ihren Erfahrungen und Fähigkeiten einbringen, mitgestalten oder auch einfach an einem der kostenlosen Angebote teilnehmen. Sich gemeinsam auf den Weg machen, andere Menschen zu treffen und Neues zu probieren, ist immer eine gute Idee.

Hobbykünstlermarkt Arnsberg steht bevor

Ein besonderes Highlight, das sich Christiane Linn, Ansprechpartnerin im Mehrgenerationenhaus Arnsberg, ausgedacht hat, ist der Hobbykünstlermarkt, der am 23. und 24. September (Samstag 14 bis 18 Uhr und Sonntag 12 bis 17 Uhr) stattfinden soll.

Das Motto lautet: Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele.

Und genau dafür ist sie auf der Suche nach weiteren Menschen, die mitmachen möchten. „Wir suchen Menschen aus dem Alltag, die in ihrem stillen Kämmerlein Kunst machen. Die sich ihre ganz eigene Wohlfühloase mit Kunst schaffen“, sagt sie, „diese Kunst zu sehen, das ist das Ziel des Hobbykünstler-Marktes im MGH.“

Immer was los: Montags 9.30 - 10.30 Uhr: Stuhlgymnastik 12 - 15 Uhr: Brutzelküche (gemeinsames Kochen und Essen) 16 - 19 Uhr: Beratung für Handy und Computer 18.15 - 19 Uhr: Stuhlgym­nastik Dienstags 9 - 10 Uhr: Stuhlgymnastik 14 - 17 Uhr: Café Zeitlos (kreative Angebote zum Mitmachen oder Zuschauen) 19 - 21 Uhr: Tai Chi Mittwochs 13.30 - 14-30 Uhr: Offenes Singen 14.30 - 17 Uhr: Spieletreff im Café Mittendrin; Verkauf des „Welt Ladens“ Donnerstags 14.30 - 15 Uhr: Gedächtnistraining, alle 14 Tage 15 - 17 Uhr: Hobbytreff ( Verschiedene Aktivitäten; Vorträge, Ratespiele etc.) Freitags 9 - 12 Uhr: Frühstück International Sonntags 12 - 13 Uhr: Sonntagscafé und Verkauf „Welt Laden“

Ob Handarbeiten, Malerei, Holzblasinstrumente, Schmuck, Patchwork oder auch Metallkunst – das Genre der Kunst sei völlig frei. „Freuen würden wir uns auch über außergewöhnliche Kunst“, sagt Christiane Linn, „Kunst, die man so noch nicht kennt.“ 17 Künstlerinnen und Künstler hätten sich bereits angemeldet – darunter sei viel Handarbeit. Auch große Holzblasinstrumente, Treibholz-Kunst und Malerei sind vertreten. Die einmaligen und großen Bilder werden in der Liebfrauenkirche ausgestellt – aus Platzgründen. Wichtig sei anzumerken, dass es sich um Kunst von Künstlerinnen und Künstlern jeglichen Alters handelt – eben generationsübergreifend. Und auch verschiedene Nationalitäten seien natürlich vertreten. Auch ukrainische Künstlerinnen sind dabei. Ebenso wie der Kindergarten Liebfrauen, der sich ebenfalls mit Kunstwerken angemeldet habe. Das seien die Jüngsten. Die älteste Dame, die ihre Strickwerke ausstellt, ist fast 90 Jahre alt. „Kunst verbindet Jung und Alt“, sagt Christiane Linn.

Dabei entscheiden die Künstlerinnen und Künstler selbst, ob sie ihre Werke zum Verkauf anbieten oder aber nur ausstellen möchten. Auch könne der ein oder andere noch einen Workshop anbieten. „Das überlasse ich den Künstlerinnen und Künstlern selbst, ob sie einen Workshop anbieten möchten“, so Christiane Linn, „oder ob sie einfach nur ihre Werke ausstellen und wieder mit nach Hause nehmen.“ Denn viele Kunstwerke seien ja dann doch schon mit emotionalen Werten verknüpft.

Abrundendes Rahmenprogramm

Natürlich könne man den Hobbykünstler-Markt auch einfach nur so besuchen – um schlichtweg in einer netten Atmosphäre mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Dabei Waffeln (beide Tage) oder auch die berühmte St. Anna-Currywurst to go am Sonntag zu schlemmen.

Ein Besucher-Highlight am Samstag ist sicher die Mitmachaktion des Mundwerkers Michael Klute, der zwischen dem MGH und der Liebfrauenkirche mit seinem Anhänger auf dem Kirchplatz steht, um gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern zu musizieren.

Wer Interesse hat, als Künstlerin oder Künstler an dem Markt auf der Hellefelder Straße 15 (JBZ und MGH) teilzunehmen, kann sich einfach per Telefon, unter 0173/5198582, oder via Mail an christiane.linn@caritas-arnsberg.de bei der Veranstalterin melden. Es fällt keine Standgebühr an.

