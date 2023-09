Meinkenbracht könnte ein Dorfgemeinschaftshaus erhalten

Meinkenbracht. Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus soll umfunktioniert werden. Der Ortsring könnte Nutznießer davon werden

In das „alte“ Feuerwehrgerätehaus in Meinkenbracht zieht neues Leben ein: Am Dienstagabend hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Sundern einstimmig dem Rat empfohlen, das bisherige Gerätehaus, das bald von einem Neubau abgelöst wird, für mindestens 15 Jahre dem Ortsring zu überlassen.

Blaualgen-Gefahr lauert im Sorpesee>>>

„Wir freuen uns, dass der Ortsring Meinkenbracht und seine Initiative mit diesem Beschluss tatkräftige Unterstützung durch die Stadt Sundern erhält“, so die CDU-Fraktion. Nachdem die Feuerwehr in ihr neues, den heutigen technischen Standards entsprechenden Gerätehaus umgezogen ist, soll das dann „alte“ Gebäude zu einem Dorfgemeinschaftshaus umfunktioniert werden. „Der Ortsring und die Ortsvorsteherin haben uns ihr Vorhaben in einer Fraktionssitzung vor Ort vorgestellt und uns direkt überzeugt: die Überlassung des Gebäudes wird ganz konkret zu einer Stärkung der Dorfgemeinschaft beitragen“.

Allendorfer Saupacker feiern stolzes Jubiläum>>>

Ziel sei es, dass Jung und Alt in Meinkenbracht ein gemeinsamer Ort der Begegnung zur Verfügung stehe. Denn an vergleichbarer entsprechender öffentlicher Infrastruktur fehle es derzeit völlig im Dorf. Bereits in den vergangenen Jahrzehnten hatte die Dorfgemeinschaft immer wieder in Eigenleistung Erweiterungen und Renovierungen am Gerätehaus vorgenommen. Das Gebäude sei damit also bereits eine Art Gemeinschaftshaus und solle es nun auch mit viel Eigenleistung der Meinkenbrachter und einer Förderung durch das LEADER-Programm offiziell werden. Die Überlassung muss nun noch der Rat in seiner Sitzung am 26. September final beschließen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg