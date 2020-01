Messerstecherei in Neheim: Zwei Jahre Haft auf Bewährung

Neheim. Nach drei Verhandlungstagen vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichtes Arnsberg erging das Urteil gegen einen 47-jährigen Neheimer, der wegen einer gefährlichen Körperverletzung angeklagt war. Er hatte seinem Kontrahenten drei Messerstiche – zwei in den Bauch und einen in die linke Schulter – beigebracht. Dafür wurde er jetzt zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Weil alle für sich, so hatte ein Sachverständiger diagnostiziert, tödlich hätten enden können, hatte die Staatsanwaltschaft versuchte Tötung angenommen. Doch da der Angeklagte von seinem Versuch freiwillig zurückgetreten war, ging sie jetzt von einer gefährlichen Körperverletzung aus. Sie warf ihm vor, die Körperverletzung mittels eines gefährlichen Werkzeuges (Messer) und einer „das Leben gefährdenden Behandlung“ begangen zu haben.

Zufällige Begegnung

Zufällig war der Neheimer, der vor Jahren schon aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen war, in der Nacht des 9. Juni 2019 auf dem Parkplatz von McDonalds mit dem derzeitigen Lebensgefährten seiner früheren Frau, mit der er ein gemeinsames Kind hat, zusammengetroffen. Seit Monaten lagen die Parteien bereits im Streit, erstatteten gegenseitig Anzeigen. Der neue Freund verließ das Schnell-Restaurant, ging zu dem in seinem geparkten Pkw sitzenden Angeklagten und beschimpfte ihn. Er suchte ihn etwas später ein zweites Mal auf und zog ihn, weil der Angeklagte die Konfrontation mit dem ihm körperlich weit überlegenden späteren Opfer scheute, mit den Worten „Komm raus, wir klären das wie Männer“ aus dem Pkw. Nach Angaben des 47-Jährigen habe er auf ihn eingeschlagen und ihn in den Schwitzkasten genommen. „Ich bekam kaum Luft und habe daher zugestochen, hatte Angst um mein Leben“, argumentierte der Angeklagte. Deshalb habe er das Messer eingesetzt. Eine Tötungsabsicht bestritt er vehement.

Arnsberg Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Die gefährliche Körperverletzung stellt im deutschen Strafrecht einen Straftatbestand dar, der im 17. Abschnitt des Besonderen Teils des Strafgesetzbuchs (StGB) – im Paragrafen 224 StGB – normiert ist. Die Strafnorm wurde 1876 (!) in das StGB eingefügt. Für gefährliche Körperverletzung ist eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen von drei Monaten bis zu fünf Jahren, angedroht.

Nach der Tat hatte sich der Neheimer der Polizei gestellt und ihr dann die Stelle gezeigt, an der er zuvor das Tatmesser aus dem Pkw geworfen hatte. Er saß seither in Untersuchungshaft. Am Ende des zweiten Prozesstages wurde die Untersuchungshaft aufgehoben, was schon auf ein eher mildes Urteil hindeutete. Bei einem Strafrahmen für gefährliche Körperverletzung zwischen sechs Monaten und zehn Jahren war dann der Antrag des Staatsanwaltes moderat: Zwei Jahre zur Bewährung. Er habe sich nach der Tat gestellt, sei nicht vorbestraft und habe bereits mehrere Monate in Untersuchungshaft verbracht, begründete der Staatsanwalt seinen Antrag.

„Kein krimineller Mensch“

Der Anwalt des Nebenklägers und die beiden Verteidiger widersprachen dem Antrag nicht. Das Urteil der Strafkammer entsprach dann der Forderung des Staatsanwalts. Das Urteil sei schuld-und tatangemessen. Der Angeklagte wird sich dieses zur Warnung dienen lassen.

Er sei kein hoch krimineller Mensch, begründete der Vorsitzende Richter das Urteil. Er verfügte, dass der Angeklagte auch eine Geldbuße in Höhe von 600 Euro an eine soziale Einrichtung zahlen muss.