Metallbauer aus Arnsberg und Sundern sind jetzt Gesellen

Ingesamt zehn Metallbauer-Gesellen mit der Fachrichtung Konstruktionstechnik haben nach 3,5-jähriger Ausbildungszeit am 17. Januar 2024 im kh-centrum in Meschede ihre Gesellenbriefe und Zeugnisse überreicht bekommen und somit ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Prüfungsausschuss-Mitglieder der Innung Metall Brilon-Meschede Alexander Schmidt und Jörg Ortwin Schwarzer gratulierten zusammen mit den weiteren Mitgliedern des Prüfungsausschusses den Junggesellen herzlich zur bestandenen Prüfung. Der Prüfungsbeste des Jahrgangs war Pascal Dombois aus Arnsberg. Er hat seine Ausbildung bei der SN-Metalldesign GmbH & Co. KG in Sundern absolviert. Er erhielt eine entsprechende Urkunde sowie ein kleines Präsent als Anerkennung seiner sehr guten Leistungen seitens der Innung überreicht.

Ebenfalls erfolgreich bestanden haben: Timon Bunse (Siebers Maschinenbau und Energietechnik GmbH & Co, Marsberg), Milo Fuhrmann (Objektbau Arnsberg GmbH, Arnsberg), Peter Hekkel (Ernst + Stemmer Metallbau GmbH, Arnsberg), Lucas Heuer (Hoffmann Metall- und Anlagenbau GmbH, Meschede), Anna-Maria Neitzert (Rentsch Metallbau, Sundern), Elias Reppel (Ernst Reppel & Co. Metallbau GmbH, Balve), Joel Sander (Metallbau Finke und Ebert GmbH & Co. KG, Arnsberg), Justin Schmidt (SN-Metalldesign GmbH & Co. KG, Sundern) und Lukas Schröder (Schlosserei Busch GmbH, Olsberg).

