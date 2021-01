Mieten könnten in Arnsberg und Sundern erheblich steigen

Je nach Lage und Baujahr der Wohnung sind Preiserhöhungen von sechs bis 13 Prozent möglich. Seit 1. Januar 2021 gilt neuer Mietspiegel.

Arnsberg/Sundern. Vermieter von frei finanzierten (nicht preisgebundenen Wohnungen) können seit 1. Januar 2021 auf einen neuen Mietspiegel verweisen, um die Miete zu erhöhen. Demnach könnten die Mieten je nach Alter und Lage der Wohnung durchschnittlich um 6 bis 6,5 Prozent steigen. Noch deutlich teurer könnten neuere Wohnungen werden, die seit 2011 gebaut wurden. Denn unabhängig von der „einfachen, mittleren oder guten Wohnlage“ können hier die Mieten um durchschnittlich 13,5 Prozent (also doppelt so stark wie in anderen Fällen) steigen.

Viele Vermieter wollen angenehme Mieter durch Mieterhöhung nicht vergrätzen

Wilfried Gothe, Geschäftsführer der Eigentümerschutzgemeinschaft Haus & Grund Neheim-Hüsten, kann aber manche Mieter, die bei diesen Prozentzahlen aufschrecken, beruhigen: „Unserem Verein sind 1125 Haus- und Wohnungseigentümer angeschlossen, von denen etwa 80 Prozent Wohnraum vermieten. Ich weiß aus langjähriger Erfahrung - weil ich häufig beim Erstellen von Mietverträgen helfe - , dass ein Großteil privater Wohnungseigentümer eher auf eine Mieterhöhung verzichtet, um einen solventen und auch gut in die Hausgemeinschaft passenden Mieter zu bewahren, als jemand durch häufige Mieterhöhungen zu vergraulen.“

Mietspiegel als Grundlage für mögliche Mieterhöhungen

Gleichwohl könne es natürlich auch andere Vermieter geben, die ihre Mieterhöhungsrechte voll ausschöpfen. Ein Beispiel: Wenn in guter Wohnlage für eine Wohnung ab Baujahr 2011 nun 7,00 bis 7,40 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter verlangt werden können, muss dies noch nicht der Endpreis sein. Bei Neuvermietung ist ein Zuschlag von 20 Prozent - sprich in diesem Fall in Höhe von 1,40 bis 1,48 Euro/qm - zulässig, hinzu könne ein Ortszuschlag für die große Kommune Arnsberg von 0,30 Euro/qm (bei Baujahr: ab 1986) kommen. Für ältere Wohnungen wäre ein Ortszuschlag von 27 bzw 25 Cent pro Quadratmeter möglich. Klassische Mieterhöhungen bei Altmietern seien in der Regel auf 20 Prozent innerhalb von drei Jahren gedeckelt.

Mietwohnungen ab Baujahr 2011 können deutlich teurer werden

Die Tatsache, dass bei den neueren Wohnungen, die ab 2011 gebaut wurden, die Mieten mit 13 Prozent deutlich überproportional steigen, führt Gothe auf die klassische Angebots/Nachfrage-Situation zurück. Moderne, gut ausgestattete Wohnungen seien knapp, dann würden umgekehrt auch die Preise steigen. Auf Anfrage unserer Zeitung teilte in diesem Zusammenhang der Neheimer Architekt Rüdiger Tepe noch weitere Gründe mit: „Im Jahr 2017 gab es Baukostensteigerungen in Höhe von 25 bis 30 Prozent, die in dem alten, seit 2016 gelten Mietspiegel nicht berücksichtigt werden konnten. Insofern spiegeln sich in den 13 Prozent Mietsteigerung auch die vor ein paar gestiegenen Baukosten wider. Es gab seitens der Vermieter einen Nachholbedarf bei den Mieten.“ Neubauten seien in den vergangenen Jahren auch deshalb teurer geworden, weil immer mehr Bauvorschriften wie zum Beispiel die Energieeinsparverordnung zu berücksichtigen seien. Auch dürfe heute im Mehrfamilienhaus-Bereich nur noch barrierefrei gebaut werden.

Zur Einschätzung der Wohnlage

Bei der Festlegung der Miete gelten die drei Kategorien „Einfache, mittlere und gute Wohnlage“. Die Neheimer Immobilienfirma Meyer + Partner, die im vergangenen Jahr wieder rund 220 Mietverträge abschloss, gibt auf Anfrage der Westfalenpost folgende Beispiele für einfache, mittlere und gute Wohnlage:

HÜSTEN

Einfache Wohnlage: Wohnlagen im Bereich von Industrieanlagen, Lärm- und Geruchsbelästigungen, z.B. jenseits der Autobahn

Mittlere bis gute Wohnlage:Flammberg, Wohnquartiere um die Hüstener Innenstadt

Gute Wohnlage: Mühlenberg, Herdringen

NEHEIM

Einfache bis mittlere Wohnlage: Wohnlagen im Bereich von Industrieanlagen, Lärm- und Geruchsbelästigungen, z.B. jenseits der Autobahn Nähe Gewerbegebieten, zum Teil Moosfelde

Mittlere bis gute Wohnlage: Rusch, Müggenberg, Bergheim

Gute Wohnlage: Binnerfeld, Wohnquartiere um die Neheimer Innenstadt, Dollberg

ALT-ARNSBERG:

Einfache bis mittlere Wohnlage : In abgelegenen Wohngebieten, schlechte Erreichbarkeit zur Innenstadt, stark frequentierte Durchgangsstraßen z.B. Teile von Gierskämpen,

Mittlere bis gute Wohnlage: Wohnquartiere um die Altstadt bzw. Neustadt

Gute Wohnlage:Eichholz, Wohnquartiere um die Innenstadt und um den Gutenbergplatz

SUNDERN:

Einfache Wohnlage: in der Nähe von lärmverursachenden Hauptstraßen, zum Teil in Industrie- bzw. Gewerbegebieten.

Mittlere bis gute Wohnlage: in fußläufig erreichbarer Nähe der Innenstadt bzw. in der Nähe vom Schulungszentrum

Gute Wohnlage: am Berg gelegene Wohnquartiere mit Top-Aussichtslage, ruhige Innenstadtlage

Mietspiegel ist bei Haus & Grund erhältlich

Der Mietspiegel wurde zwischen dem Landesverband Haus & Grund Westfalen und den Mietervereinen im Deutschen Mieterbund NRW abgeschlossen. Der neue Mietspiegel tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft und gilt für die Kommunen im Hochsauerlandkreis und Märkischen Kreis sowie in der Stadt Schwerte.

Das genaue Zahlenwerk mit den Mietpreisen - gestaffelt nach Wohnlage und Baujahr der Wohnung - ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht woanders 1:1 publiziert werden. Der Mietspiegel ist aber für jedermann in der Geschäftsstelle von Haus & Grund Neheim-Hüsten, Engelbertstraße 11 in Neheim, für 6 Euro (Haus&Grund-Mitglieder) bzw. für 10 Euro (Nichtvereinsmitglieder) ab 10. Januar 2021 erhältlich.​