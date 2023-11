Blaulicht Mit dem Taxi in den Polizei-Gewahrsam

Arnsberg Fahrer und Gast haben Streit um die Rechnung. Die Beamten ermitteln jetzt wegen Betrugs und Beleidigung - unter anderem.

Ein 54-jähriger Taxifahrer eines Arnsberger Unternehmens ist am Samstagabend hilfesuchend bei der Polizeiwache in Hüsten angekommen. Das berichtet die Polizei.

In seinem Taxi saß ein junger Mann, ebenfalls aus Arnsberg. Dieser war nach bisherigen Erkenntnissen angetrunken und gegenüber allen Beteiligten nicht leicht zugänglich. Die Beamten der Wache Arnsberg fanden heraus, dass es zwischen dem 22-jährigen Fahrgast und dem Taxifahrer zu Unstimmigkeiten bezüglich der Taxirechnung gekommen ist. Gegenüber den Beamten verweigerte er zudem jegliche Angaben zu seiner Identität und äußerte sich durchweg in herablassender Art und Weise. Die Polizei stellte die Personalien des Arnsbergers fest und entließen ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause. Anstatt das Polizeigelände zu verlassen, störte er den Wachbetrieb und wählte mit seinem Handy mehrfach grundlos den Polizeinotruf. Weil er sich sämtlichen Anordnungen widersetzte, kam er um einen kurzen Aufenthalt in der Polizeizelle nicht herum.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betruges und Missbrauch von Notrufen. Weil er sich körperlich zu Wehr setzte und die Polizeibeamten durchgängig beleidigte, wurde zudem ein Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

