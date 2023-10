Mit der WDR-Maus in das Sauerland-Museum

Arnsberg. Bei den kostenlosen Führungen für Kinder am 3. Oktober sind noch Plätze frei. Hier erfahren Sie mehr

Jedes Jahr am 3. Oktober öffnen sich für die WDR-Maus deutschlandweit allerhand Türen, die sonst für die Allgemeinheit verschlossen bleiben. Auch im Sauerland-Museum werden für Kinder Räume geöffnet, die die Erwachsenen nicht zu sehen bekommen.

Seltene Einblicke

Unter dem diesjährigen Motto „Wertvolle Schätze“ bekommen die Kinder Einblicke in das geheime Kellerverlies oder werfen einen Blick in das Museumsdepot, in dem viele Exponate lagern, die in der Ausstellung nicht gezeigt werden. Es sind noch Plätze frei bei den Führungen, die am Dienstag, 3. Oktober, um 11.30 Uhr, 13 Uhr, 14.30 Uhr und 16 Uhr stattfinden. Der Eintritt für die Mausführungen für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren ist frei.

Gesund durch den Winter mit Impfungen gegen Grippe und Co.>>>

Damit möglichst viele Kinder an den Führungen teilnehmen können, werden Anmeldungen nur für Kinder vorgenommen, nicht für erwachsene Begleitpersonen. Die Erwachsenen erhalten an diesem Tag einen kostenlosen Audioguide für die Dauerausstellung bei Zahlung des üblichen Museumseintritts.

Weitere Informationen und Anmeldungen telefonisch unter 02931/94-4444, per E-Mail an sauerlandmuseum@hochsauerlandkreis.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg