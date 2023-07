Mit neuer Fahne geht es in Oelinghauserheide ins Hochfest

Oelinghauserheide. Mitglieder der St.-Georg-Schützenbruderschaft feiern drei Tage lang.

Wenn das Schützenfest der St.-Georg-Schützenbruderschaft Oelinghauserheide 1875 Dreisborn am Samstag, 22. Juli, beginnt, wird auch die neue „Erste Fahne“ geweiht.

„Die Fahne aus dem Jahr um 1875 ist im wahrsten Sinne des Wortes in die Jahre gekommen. Das Gewebe ist schon sehr angegriffen“, betont der Erste Brudermeister Martin Rademacher. Es ist keine neue Gestaltung vorgenommen worden. „Die neue erste Fahne ist ein Replikat. Die alte Fahne wurde gescannt und ist neu genäht worden“, so Sebastian Hamer (28), der neue Erste Fähnrich. Hamer ist seit September 2022 im Schützenvorstand in der Heide. Mit ihm zusammen rückten in den Vorstand Marcel Kannengießer (39) als Zweiter Brudermeister, Thomas Wintergalen (27, Fahnenoffizier, Musikbeauftragter und Tambourmajor des Tambourcorps Oelinghauserheide) sowie die weiteren Fahnenoffiziere Steffen Freund (33), Julian Lohölter (32), Robin (25) und Julian (25) Hamer.

„Wir sind sehr stolz, dass wir frischen Wind in den Vorstand bekommen. Das Gute ist, dass die älteren Vorstandsmitglieder die Jüngeren fragen, ob sie mal bei uns reinschnuppern wollen“, betont Martin Rademacher (46). Wenn man die Neuen im Vorstand fragt, wieso sie sich engagieren, bekommt man die Antwort: „Die Älteren haben uns bei einem Bierchen persönlich angesprochen. Wir haben aber auch gesehen, dass die Vorstandsarbeit bei uns Hand und Fuß hat“, meint Kannengießer.

Gute Generationsmischung

Momentan gibt es eine gute Generationsmischung im Schützenvorstand der Oelinghauserheide. Das ist für Steffen Freund ein Pfund in der Vorstandsarbeit:

„Dadurch können wir Tradition und moderne Ideen gut mischen, um eine zukunftsfähige Schützenbruderschaft weiter aufzubauen.“ Der Erste Brudermeister Rademacher ergänzt: „Besonders die Frauen unterstützen uns bei unserem ehrenamtlichen Engagement für die Gemeinschaft. Das gibt uns einen super Rückhalt“, betont Rademacher.

Nach dem Schießen 2022 (von links): Zweiter Brudermeister Friedhelm Hennecke , König Max Bauerdick, Astrid Hennecke sowie Erster Brudermeister Martin Rademacher. Foto: Thomas Nitsche / WP

Für das Königspaar war es eine geniale Regentenzeit. „Auch wenn es am Anfang etwas geruckelt hat“, grinst König Max Bauerdick. Denn seine Frau Carina war mit Töchterchen Hilda in Aachen als er den Vogel von der Stange geschossen hat. „Wir haben vorher darüber nicht gesprochen. Das war schon ein Schock, als Max mich als neuer Schützenkönig in Aachen angerufen hat“, so Königin Carina. Sie ist im Oktober 2019 von Aachen zu Max in die Heide gezogen. „Ich kannte kaum jemanden, auch durch die Coronazeit bedingt, hatte man wenig bis keinen Kontakt“, beklagt Carina.

König Max konnte auch erst 14 Tage nach dem Schützenfest seine Liebsten in Aachen abholen. Er hatte sich mit Corona infiziert. „Ich musste ganz viele kleine Brötchen auf der Rückfahrt backen“, grinst Max. Doch seine Königin meint im Nachhinein: „Am Anfang fühlte ich mich noch nicht so angekommen in der Gemeinschaft.

Einblicke ins Schützenwesen

Doch nach und nach habe ich viele Leute bei Schützenfesten kennengelernt. Besonders die gemeinsamen Freundschaftstreffen mit den Schützenkönigspaaren von Holzen, Neheim, Herdringen und Bruchhausen zu unseren gemütlichen Abenden haben mir nicht nur Einblicke ins Sauerländer Schützenwesen gegeben“, schwärmt Carina heute. Die Rede des Brudermeisters hat Max dazu bewegt auf den Vogel zu schießen. „Er sagte, wenn man sich aktiv in der Schützenbruderschaft engagiert, sollte man sich auch überlegen, Schützenkönig zu werden. Das gehört dazu“, bestätigt Bauerdick.

Für ihn, seine Königin Carina und Töchterchen Hilda hat es zeitlich gut gepasst: „Nach dem Schützenfest können wir uns dann gut auf unseren Hausbau konzentrieren. Der startet in der kommenden Woche“. Martin Rademacher erwähnt noch, dass der Musikverein Voßwinkel 2023 das letzte Mal in der Oelinghauserheide spielen wird. „Wir versuchen natürlich, einen qualitativen Musikverein für uns zu finden. Es könnte auch sein, dass wir unseren Festablauf neu überdenken müssen. Vielleicht feiern wir dann wie in Holzen von freitags bis sonntags. Somit fällt der Montag weg. Das wird aber noch genau besprochen“, so der Erste Brudermeister weiter. Im Jahr 2025 feiert die Schützenbruderschaft ihr 150-jähriges Jubiläum.

Alles rund um das Schützenfest:

Samstag, 22. Juli

17.45 Uhr Antreten Schützenhalle; 18 Uhr Festgottesdienst, Totenehrung; 20 Uhr Tanz mit der Band SAM.

Sonntag; 23. Juli

14.30 Uhr Antreten Schützenhalle, Abholen der Königspaare und Jubilare, Jubilarehrung, anschließend Konzert; 20 Uhr Tanz.

Montag, 24. Juli

9 Uhr Antreten Schützenhalle, anschließend Vogelschießen, Proklamation, Konzert bis gegen 13 Uhr; 16 Uhr Antreten Schützenhalle, Abholen des Königspaares, Konzert; 20 Uhr Tanz.

Für die Festmusik sorgen der Musikverein aus Voßwinkel und das Tambourkorps Oeling­hauserheide.

