Mit zwei Promille in Hachen erwischt: Führerschein futsch

Sundern. Mit zwei Promille am Steuer! Eine 42-Jährige aus Unna wurde am Sonntagabend in Hachen aus dem Verkehr gezogen.

Am Sonntag gegen 18 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und machte Angaben zu einer Autofahrerin, die von Langscheid in Richtung Hachen unterwegs war. Diese fiel durch unsichere Fahrweise auf und geriet wiederholt in den Gegenverkehr. Ein Zusammenstoß konnte durch die entgegenkommenden Fahrzeuge nur durch Ausweichen verhindert werden. Die Beamten konnten die Frau an einem Discounter in der Hachener Straße anhalten und kontrollieren. Ein vor Ort durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe auf der Wache entnommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie entlassen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren gegen die 42-jährige Frau aus Unna wurde eingeleitet.

