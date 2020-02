Langscheid: Mitarbeiter durch Chemikalie verletzt

Schwerer Arbeitsunfall am Montagnachmittag im „Haus des Gastes“ gegen 14 Uhr: Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten im Schwimmbadbereich kam ein 54-jähriger Mitarbeiter der Sorpesee GmbH mit einer bisher unbekannten Chemikalie in Berührung. „Vermutlich war es Chlor“, so Polizeipressesprecher Holger Glaremin. Der Mann wurde nach einer ersten Versorgung vor Ort durch den Notarzt mit einem Rettungshubschrauber, der auf der Wiese in der Nähes des Hauses am Hakenbringweg landete, in eine Spezialklinik in Dortmund geflogen, teilte die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung zu dem Unfall weiter mit.