Redaktionsleiter Martin Haselhorst hat großen Respekt vor Arbeit der Gewerkschaften und Betriebsräte und wünscht sich konstruktive Mitgestaltung.

Als kleiner Knirps war klar, was ich am 1. Mai zu tun hatte. Dann ging es mit Papa auf den Marktplatz in der Ruhrgebietsstadt Witten. Das fand ich immer schön: Da waren auch die anderen Kinder aus unserer Werkswohnungssiedlung, es gab immer lustige rote Papier-Fähnchen. Und während die Väter mit einem Bierchen in der Hand den auf der Bühne stehenden kämpferisch schreienden Männer lautstark zustimmten, setzten wir die in die Hand gedrückten Münzen in Eis, Bockwurst oder Pommes Mayo um.