Bei Umarex arbeiten auch Mitarbeiter an Firmenentwicklung

Neheim. Von der Ausbildung über ein Lean Management Team bis in die Leitung – diese spannenden Stellen hatte Christopher Reimann schon bei Umarex.

Verantwortung übernimmt der junge Mann gern. Christopher Reimann möchte mitgestalten. Beim Arnsberger Waffenhersteller Umarex macht er so eine beeindruckende Karriere. Auf vielen Positionen, in unterschiedlichen Rollen und aus unterschiedlichsten Perspektiven leistet er seinen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens. Dem Betrieb, bei dem er nach der Schule die Ausbildung begann, blieb er bis heute treu. Der 33-jährige Bösperder ist Leiter der Arbeitsvorbereitung für die Eigenfertigung.

Viele Prozesse, in denen er nun als Schnittstelle zwischen Vertrieb, Kunden und Produktion steuernd unterwegs ist, hat er in der Vergangenheit selbst maßgeblich mitentwickelt. „Ich habe schon immer schnell Verantwortung übernehmen dürfen in den Teams, in denen ich gearbeitet habe“, erzählt Christopher Reimann. Er ist jemand, der sich gerne bewegt. „Und unser Unternehmen ist wirklich offen dafür, wenn sich jemand verändern will“, sagt er, „das muss natürlich immer passen.“

Qualifikation neben dem Beruf

Passen auch in puncto Qualifikation. Christopher Reimann kannte beruflich wenig Stillstand. Seine Ausbildung begann er nach dem Abschluss an der Realschule in Menden im Jahr 2006 bei Umarex als technischer Zeichner. Nach der Lehrzeit war er in der Entwicklung und Konstruktion tätig, als der Entschluss reifte, sich der nächsten Herausforderung zu stellen. Von 2011 bis 2015 ging er berufsbegleitend auf die Technikerschule am Berufskolleg am Berliner Platz. „Ich habe da etwas Zeit gebraucht mich zu entscheiden“, erinnert er sich. Die Technikerschule neben dem Job ist zeitlich sehr einnehmend. Vertrauen in seine Fähigkeit zu Lernen hatte er. „Bei fachlichen Themen hatte ich immer Spaß an der Schule“, sagt er, „beim Lernen ist wichtig, wenn man weiß, wofür man es macht.“ Er wusste, was er wollte. 2015 hatte er den „Techniker gemacht“ und hatte sich damit entscheidend weiterqualifiziert. „Es war wirklich anstrengend“, sagt Christopher Reimann, „ich würde es trotzdem wieder machen.“

Umarex honoriert diese Leistungsbereitschaft. Im Jahr 2017 wurde er in das „Lean Management Team“ berufen. Über zwei Jahre war er gemeinsam mit vier anderen jungen Mitarbeitenden „und einem alten Hasen“ dafür freigestellt und nur damit beschäftigt, sich mit Unternehmensprozessen auseinanderzusetzen und diese auf den Prüfstand zu stellen. „Am Ende ging es darum, alle Prozesse auf die Kundenwünsche auszurichten, sie verschwendungsfrei zu organisieren und in jeder Hinsicht zu optimieren. Das bringt Erfolg und ist am Ende wirtschaftlicher“, erklärt Christopher Reimann.

Teil des Lean Management Teams

Das Unternehmen wurde vom „Lean Management Team“ gestaltet und auch die mit den Führungsetagen von Umarex abgesprochenen Veränderungen in der Umsetzung durch die Teams begleitet. „Das war eine wichtige Erfahrung“, sagt Christopher Reimann, „da gibt es auch Konfliktpotenzial, weil man auch einmal dem einen oder anderen auf die Füße treten musste.“ Dabei habe er viel gelernt wie die Zusammenarbeit mit allen Abteilungen, Schnittstellenarbeit und Kommunikation. Für das Unternehmen wurde er damit zu einem wichtigen Mitarbeiter. „Lean Management ist ja nie vorbei“, so Reimann.

Der Mendener wurde Leiter der Montage. „Da war ich wieder mitten drin in den Arbeitsprozessen“, sagt er. Personalverantwortung für bis zu 70 Personen waren für ihn eine neue Herausforderung. Ebenso die Umstellung auf den sogenannten One-Piece-Flow, bei dem das zu montierende Stück nicht von Mitarbeitenden zu Mitarbeitenden wandert, sondern der Mitarbeitende mit dem zu montierenden Stück von Station zu Station.

2021 neue Stelle für das Organisationstalent bei Umarex

Als 2021 die leitende Stelle in der Arbeitsvorbereitung frei wurde, ergriff Christopher Reimann diese Option. „Das Organisatorische und Planerische liegt mir noch besser“, erzählt er. Hier leitet er nun ein siebenköpfiges „bunt gemischtes Team“ und hat Einblicke in fast alle Bereiche des Unternehmens. Christopher Reimann stellt sich gerne neuen Aufgaben, flieht aber nicht von Posten zu Posten. „Ich bin nicht der Mensch, der mit einem Fünf-Jahres-Plan unterwegs ist“, sagt er, „bei Veränderungen ist das Unternehmen immer von selbst auf mich zugekommen.“

Christopher Reimann selbst bezeichnet sich als Organisationstalent und sieht das zugleich als Schlüsselkompetenz für seine Tätigkeit und seinen Weg bei Umarex. Man brauche zudem Team- und Kommunikationsfähigkeit, Vertrauen in Digitalisierung, technische Kenntnisse und „man muss um die Ecke denken wollen und können“. Mit einem verbreiteten Vorurteil räumt Christopher Reimann auf: „Wer hier in meinem Feld arbeitet, muss keine Waffe bis ins allerkleinste Detail kennen, aber wir haben natürlich auch die Jobs, wo man sich da richtig auskennen muss“, sagt er. Privat habe er mit Waffen „nichts am Hut“, beruflich seien diese für ihn am Ende ein Produkt, das in hoher Qualität seinen Weg zu zufriedenen Kunden finden müsse.

Privat – das heißt für ihn in Börsperde. Hier ist der frisch verheiratete junge Mann in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Mit seiner Frau zieht es ihn ansonsten viel raus in die Natur. „Wir reisen gerne mit dem Wohnmobil“, erzählt er, „wir haben uns da besonders in Skandinavien verguckt.“ Wandern und Fahrradfahren helfen zudem beim Ausspannen. „Spätestens bei der Fahrt nach Hause von Neheim nach Menden schalte ich ab“, sagt er. Das gelingt ihm gut. „Wenn es was Außergewöhnliches gibt, denke ich da aber auch mal zu Hause im Gartenstuhl drüber nach.“ So ist das mit der Verantwortung.

