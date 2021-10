Verkehr Mobilität in Neheim: Park & Ride Parkplatz am Bahnhof öffnet

Hüsten. Pendler aufgepasst: Ab Montag ist das kostenlose Parken am Bahnhof möglich. 87 Parkplätze sind dort entstanden. Was in Zukunft dort noch geplant ist:

Mit dem Auto zum Bahnhof, parken, dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiterfahren: Für Pendelnde und Reisende das am Bahnhof Neheim-Hüsten ab kommenden Montag, 4. Oktober, deutlich komfortabler, denn dann öffnet offiziell der neue Park & Ride-Parkplatz mit 87 kostenlosen Stellplätze plus behindertengerechten Stellplätzen. Die Zufahrt zum neuen Parkangebot erfolgt über die Kleinbahnstraße. Ein Gewinn für alle, die mit Bahn und Bus reisen – denn mit dem zusätzlichen Parkangebot wird das Umsteigen zwischen ÖPNV und Pkw deutlich entspannter.

Weniger Stress

Für Pendelnde bedeutet es weniger Zeitdruck und Stress bei der Parkplatzsuche und gegebenenfalls einen kürzeren Weg zum Bahnsteig. Damit der Fußweg zum Bahnhof und zurück ohne Umwege möglich ist, sind sowohl die P & R-Anlage als auch die Bahnsteige über eine barrierefreie neue Fußgängerrampe sowie eine Treppenanlage erreichbar. Weiterer positiver Nebeneffekt: Wer gute Parkmöglichkeiten im Umfeld vom ÖPNV findet, lässt das Auto dort stehen und entlastet so die Straßen und Stadtzentren. Das wirkt sich nicht nur auf den Straßenverkehr, sondern letztlich auch auf die CO2-Bilanz aus. Wer mit dem E-Auto anreist, findet voraussichtlich ab Ende Oktober/Anfang November auch eine Ladesäule vor Ort, die von den Stadtwerken Arnsberg installiert wird.

Im Herbst/Winter 2021 wird der Park & Ride-Parkplatz noch begrünt. Es werden ca. 35 Bäume gepflanzt. Zudem entstehen mehrere hundert Quadratmeter naturnahes Grün, mit Blühflächen und -säumen, die insektenfreundlich sind und zum Schutz und dem Erhalt der biologischen Vielfalt beitragen. Die gesamte Anlage wird mit Laternen in der Dunkelheit zudem gut ausgeleuchtet.

Bike & Ride-Anlage kommt

Auch Fahrradfahrende sollen in Zukunft von der neuen Parkfläche profitieren: Die vor Ort geplante Bike & Ride-Anlage bietet witterungsgeschützten Platz für Fahrräder – in doppelstöckigen Boxen, an überdachten Anlehnbügeln und in einer Sammelschließanlage. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten einzelner Bauelemente verzögert sich der Bau jedoch noch für einige Zeit.

Die Finanzierung der Maßnahme wird vom Nahverkehr Westfalen Lippe (NWL) zu 90 Prozent gefördert. Die Gesamtkosten der Maßnahmen P+R, B+R und die Ausstiegsbushaltestelle belaufen sich auf rund 2,3 Millionen Euro.

