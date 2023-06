Möhnesee: Stimmungsvolles Segeln in der Mittsommernacht

Möhnesee. Eine stimmungsvolle Mittsommernacht in „Arnsbergs Badewanne“ mit beleuchteten Segelbooten auf dem Möhnesee.

Das Midsummer-Segeln auf der Möhnetalsperre lockte am Wochenende rund 235 Boote auf alle vier Becken des Möhnesees. Was vor Jahren als Einzelveranstaltung des Segelclubs Möhnesee Süd begann, ist in der Zwischenzeit eine Gemeinschaftsveranstaltung aller Segelclubs rund um die Möhne geworden.

Das sind die Bilder vom Schützenfest in Hellefeld>>>

In großer Zahl waren die Mitglieder und Mitgliederinnen dem Aufruf ihrer Clubs gefolgt, um mit diesem außergewöhnlichen Event auf ihren Sport und ihr Hobby aufmerksam zu machen. Die kreative Bootsbeleuchtung hat spektakuläre Reflexe auf den See projiziert und mit dem Rest Sonnenlicht ein ganz außergewöhnliches Ambiente geschaffen.

Junge Pfarrerin in Neheim mit neuen Ideen einer modernen Kirche>>>

Thomas Runtemund, 1. Vorsitzender des SC Möhnesee-Süd und Initiator des Segel- Events, war von dieser Neuauflage begeistert: „Uns war klar, dass es in diesem Jahr mehr Teilnehmer werden als bei der Premiere im vergangenen Jahr. Dass aber der Zuspruch dann so groß war, hat unsere Erwartungen übertroffen. Dies zeigt die Verbundenheit unter den Segelsportlern, sich gemeinsam zu präsentieren und natürlich hat auch das wunderbare Wetter mitgespielt.“

Das Fazit von Neheim Live>>>

Das Spektakel wurde an einem außergewöhnlich lauen Sommerabend auch von den Gästen des Sees honoriert. Die Uferbereiche der Becken, aber auch die Fußgänger- und Autobrücke, wurden von vielen Zuschauer besucht, die den Seglern und Seglerinnen und diesem besonderen Flair ganz nahe sein wollten. Nach Sonnenuntergang wurde an den Clubs noch weiter gefeiert und erste Ideen für 2024 besprochen. „Schon heute ist klar, dass es auch 2024 ein Midsummer- Segeln geben wird, denn bereits im April dieses Jahres haben wir uns mit allen Segelclubs abgestimmt, dass wir das gemeinsame Mid-summer- Segeln als festen Bestandteil in unsere jeweiligen Terminkalender mit aufnehmen wollen.“ so Thomas Runtemund.

Stimmungsvoller Möhnesee: Hier die „Flotte“ des Beckens am Campingplatz und am Segelclub Möhnesee-Süd. Foto: privat

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg